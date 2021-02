„Byla velmi agresivní a vulgární. Snažila se hlídku napadnout fyzicky a její agresivita neustále stoupala. Proto strážníci ženu pomocí hmatů a chvatů svedli na zem. Při tomto okolo sebe agresorka neustále kopala, kladla aktivní odpor a opět se měla snažit strážníky fyzicky napadat a vulgárně jim nadávat. Po velmi aktivním bránění jí následně strážníci přiložili služební pouta,“ popsala mluvčí Policie ČR v Benešově Veronika Čermáková.

Žena je nyní podezřelá z přečinu výtržnictví a kvůli tomu potřebují policisté mluvit se svědky, kteří se v té době na místě nacházeli a mohli si incidentu všimnout. „Důležitým svědkem je žena v důchodovém věku, zákaznice tabáku. Měla na sobě kožich a pletenou čepici světlé barvy. Přes rameno nesla kabelku a opírala se při chůzi o hůl. V ruce měla nákupní tašku na kolečkách,“ popsala mluvčí policie.

Policisté ví i o dalších nejméně pěti lidech, kteří by mohli podat svědectví. Dvě ženy ve věku 30 až 40 let stály u nádražní budovy, další žena a také jeden muž procházeli kolem trafiky od Tyršovy k Jiráskově ulici. Opačným směrem do vnitrobloku v Tyršově ulici šel muž, další z případných svědků.

„Žádáme svědky, aby se přihlásili na Obvodní oddělení Policie ČR Benešov, Jiráskova 993 osobně nebo využili telefonní čísla 735 785 558, 974 871 700 či e-mail bn.oo.benesov@pcr.cz,“ dodala policejní mluvčí.