RADA: Vyzkoušejte mindfulness a žijte přítomností

/27. DEN/ Pokud máte chuť trošku vylepšit svůj život, zkuste zařadit do svého života prvky z dnes populárního směru mindfulness. Co to znamená? Žít více přítomností a napojit se na potřeby svého těla.

Pokud máte chuť trošku vylepšit svůj život, zkuste zařadit do svého života prvky z dnes populárního směru mindfulness. | Foto: Shutterstock

Když se pohroužíte do práce, nezapomeňte si dělat pauzy. Někdy se tak ponoříte do práce, že zjistíte po mnoha hodinách, že jste vyhladovělí, rozlámaní, protože jste se věnovali jiným věcem než potřebám svého těla. Důsledkem je, že se často nekontrolovaně přejíte, a protože se necítíte dobře, na nějaký pohyb ani nepomyslíte. JÍDELNÍČEK: Víte, co jsou prázdné kalorie? Přečíst článek › Pokuste se naladit na potřeby svého těla. Stačí na to minuta. Několikrát se v průběhu dne zastavte, nadechněte, vydechněte, nenechte myšlenky zabývat se obavami z budoucnosti, soustřeďte se jen na svůj dech a pak i na celé tělo. Pokud někde cítíte napětí, ztuhlost - pošlete tam svůj dech, protáhněte se. Pokud zjistíte, že máte hlad, v klidu se najezte a nic jiného přitom nedělejte. Pokud jste naopak emočním jedlíkem a v průběhu dne ruka stále sahá po chuťovkách, zastavte na pár vteřin a zhodnoťte si na škále 0-10, jak jste na tom (0 vyhladovělost až 10 přesycenost). Pokud zjistíte, že se chcete pustit do jídla, aniž máte hlad, zkuste se zamyslet nad tím, co právě teď potřebujete a třeba časem tuto potřebu naplníte jinak než jídlem. Zařazujte tzv. pohybové svačinky. Nenechte své tělo déle než půl hodiny bez pohybu – alespoň se u počítače protáhněte. Závažnost škodlivosti dlouhodobého sezení se dnes přirovnává ke zdravotním neduhům pramenícím z kouření. Než se vám zažije se v průběhu dne zastavit a dopřát tělu jídelní či pohybové svačinky, zkuste to učinit před nějakou pravidelnou činností. Ať už to je před odesláním e-mailu, po telefonování nebo si jen nastavte několikrát za den upozornění. ZAJÍMAVOST: Tukožroutská polévka vám přinese leda tak nadýmání Přečíst článek › Zdroj: stob.czTIP: Kdo by se chtěl ponořit do velmi efektivní metody mindful eating – všímavého jedení, může postupovat krok za krokem podle online kurzu Všímavostí k sobě, nebo se účastnit aktivní dovolené se STOBem, kde některé jsou právě zaměřeny na výuku všímavosti. Více informací najdete na www.stob.cz.



Přijďte se v rámci Světového dne obezity začátkem března poradit s odborníky STOBu nebo si zdarma nechat změřit složení těla. Více informací o akci na www.stob.cz.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu