Dítě se pošle na endokrinologii, kde se rodič uklidní, že je vše v pořádku. Posledním pokusem o redukci váhy je, že se dítě pošle do lázní, kde váhu zredukuje. S návratem do prostředí rodiny, které je živnou půdou pro větší příjem energie než výdej, se zase kila vrátí.

A jak je to s redukčními pobyty u dospělých?

Pokud jedete na redukční pobyty s jediným cílem - za týden co nejvíce zhubnout, na změnu nevhodných stravovacích a pohybových návyků, které se fixovaly leta, to nestačí. Po návratu domů se často vrátíte do zajetých kolejí a kila jdou nahoru.

Také když léta se nepohybující člověk vyjede na týdenní pobyt s pohybem, často se nebere v úvahu, že má oslabené, zkrácené svaly, svalovou nerovnováhu, protože zkrátka nechal pohybový systém léta odpočívat. Cvičení je nad jeho síly, konfrontuje svoji tělesnou kondici s kondicí ostatních trénovanějších a slibované endorfiny, které ho mají při cvičení zaplavovat štěstím, se nedostavují.

Na druhou stranu vhodně zvolený pohyb - například procházka s holemi na nordic walking při východu slunce u moře nebo v českých luzích a hájích, endorfiny opravdu vyplaví a člověk si napodmiňuje příjemný pocit spojený s chůzí a pokračuje pak i doma.

Ideální je zvolit takový pobyt jako vyvrcholení již proběhlé redukce váhy anebo jako počáteční nastartování, kdy po návratu domů budete pokračovat systematicky v kurzech zdravého hubnutí nebo pod vedením odborníka. Tak to dělá již 30 let STOB.

