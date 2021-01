Změřte se podle našeho návodu a zjistěte, kolik tuku zhruba ukrývá vaše tělo, kolik byste měli zhubnout a proč. Budete potřebovat osobní váhu, metr a kalkulačku.

Nejjednodušším měřítkem zhodnocení vaší váhy je tzv. Body Mass Index – můžete si ho spočítat dle vzorečku (BMI = tělesná váha (kg) / [výška (m)]2) nebo na stránkách www.stobklub.cz/spocitejtesi/.

Pokud jste zjistili, že váš BMI je v pásmu obezity (nad 30), je hubnutí na místě. Je třeba si uvědomit, že každému je dána do vínku nějaká biologická váha. Kam až to s váhou dovedete, záleží samozřejmě na vašem životním stylu. Na druhou stranu, pokud se vám při rozumném hubnutí váha zastaví na určitém bodu a níže to již nejde, nebojujte proti přírodě, i kdyby byla vaše váha v pásmu nadváhy.

Ukazatel BMI je jen orientační a nemusí vždy přesně odpovídat (například u sportovců s vysokým podílem svalového hmoty značně zkresluje). Pro přesnější zhodnocení si nechte u odborníka změřit množství tuku v těle, využít k tomu můžete i odborníky STOBu. V rámci Světového dne obezity nabídnou začátkem března měření s krátkou konzultací zdarma.

Důležité je z hlediska zdravotního rozložení tuku

Změřte si obvod pasu. Pokud vám vyšlo, že obvod pasu (u mužů je vyšší než 102 cm a u žen vyšší než 88 cm), pusťte se se určitě do rozumného hubnutí, protože na vás už číhají zdravotní rizika z kil navíc. Za úvahu stojí již obvod 94 cm u mužů a 80 cm u žen, kde se začínáte dostávat do problémů.

Rada na závěr

Jak už jsme zmínili v úvodu, pokles váhy vám určitě udělá radost. Ale ještě významnější jsou zdravotní benefity. Zaměřte se tedy více než na ručičku na váze na úpravu jídelníčku a na zařazení pohybu – vrátí se vám to v radostněji prožitém životu.

Zdroj: stob.cz

