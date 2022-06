Skutečnost, že dát si hamburger ve fastfoodu a zapít ho půl litrem Coca-Coly nebo jiné přeslazené limonády není pro zdraví právě ideální, si uvědomuje většina z nás. Stejně jako třeba to, že děti by se neměly přejídat cukrovinkami.

Doba je ovšem stále rychlejší a uspěchanější, a tak nám mnohdy nezbývá, než vzít zavděk nepříliš lákavou hotovkou nebo smaženým sýrem v restauraci a volky nevolky si nakoupit i takové potraviny, které zvyšují rizika poruch trávení, cukrovky, vysokého krevního tlaku a dalších chorob, označovaných jako civilizační.

Navíc studie vědců z amerického Národního institutu zdraví nedávno prokázala, že lidé, kteří jedí převážně průmyslově zpracované potraviny, zkonzumují každý den v průměru o 500 kalorií víc než ti, kdo sázejí na potraviny v jejich přirozené podobě.

Vítejte v džungli

Pro stále větší část společnosti je prioritní hlavně to, aby vůbec měla na jídlo peníze. Jenomže i ten, kdo se pídí po objektivních informacích, jak to s tou kterou potravinou doopravdy je, se k nim leckdy těžko dostává, protože výrobci mají zájem potravinářský výrobek hlavně výhodně prodat a udržet se na trhu.

„Je to džungle plná dobře maskovaných polopravd a často záměrných dezinformací, a na druhé straně spěchajících lidí, kteří se nechtějí vzdělávat a žádají od odborníků účinná, přitom jednoduchá, doslova instantní doporučení,“ říká bývalý sportovní fyziolog, biochemik a autor více než 20 populárních publikací o výživě Petr Fořt a dodává: „A bude hůř, protože ceny potravin rostou, takže jsem už zaznamenal, že supermarkety reagují tak, že ze sortimentu vyřazují zdravější potraviny, protože jsou dražší a většina zákazníků si je přestává kupovat.“

Navíc kontrola potravin u nás podle Petra Fořta pokulhává, protože je tolik sortimentu, výrobců a dovozců, že to státní orgány nemůžou uhlídat.

Jak vyzrát na hlad

K tomu, abychom jedli zdravě, nestačí jen vyhýbat se „průmyslovým“ potravinám a kupovat ty zdraví jednoznačně prospěšné. Souběžně je nutné naučit se jíst střídmě, tedy nepřejídat se, případně se naučit pracovat se stavem mírného hladu a využívat systém takzvaného přerušované hladovění.

Mezinárodní tým vědců zkoumajících hormony, které zvýrazňují pocit hladu, nedávno zveřejnil studii, v níž tvrdí, že lidské chutě i intenzita pocitu hladu se dají přeprogramovat silou vůle.

Jak připomíná Petr Fořt, nejde ovšem zdaleka jen o vůli, rozhodujícím faktorem je totiž pochopení principu, uvědomění si reality, která je dána zjištěním, že možná vás pár hamburgerů hned nezabije, ale dlouholeté výživové „přešlapy“ vám bezesporu zkrátí život.

„Vědecké studie evoluce výživy člověka prokázaly, že už v prehistorických dobách byl téměř konstantní hlad užitečným stimulem k tomu shánět potravu. V dnešní době, kdy je možnost se k jídlu dostat 24 hodin denně, může chuť snadno přelstít skutečné požadavky těla,“ řekl medicínskému serveru Health Louis Aronne, ředitel Centra pro kontrolu váhy v New Yorku.

Chutě v průběhu cyklu

„Je to možná nespravedlivé, ale větší problém potlačit chutě na nezdravé potraviny mají ženy, a to navzdory tomu, že mají zpravidla větší vůli jíst zdravě než muži,“ upozorňuje Louis Aronne. Ačkoli jinak žijí zdravěji, v době před nebo při menstruaci si zkrátka neodpustí bramborové lupínky či dortík se šlehačkou.

Příčinou, proč mají ženy na začátku cyklu větší chuť na nezdravé potraviny a sklony k přejídání, je progesteron, který je právě v období menstruace na absolutním maximu. Některé výzkumy také naznačují, že uprostřed cyklu, v období ovulace, je na svém vrcholu hormon estrogen, který působí zcela naopak, tedy potlačuje chuť k jídlu.

„Jak si s tím poradit? To je těžká otázka a zatím se musíme smířit s tím, že s tím nic nenaděláme. Existuje ale jeden trik: vypít bezprostředně před jídlem dvě sklenice čisté neperlivé vody. Možná se budete divit, že vám potom bude stačit na utišení hladu výrazně méně jídla, než kdybyste to neudělali,“ vysvětluje profesor Aronne.

Jde to i bez snídaně

Lidová moudrost praví: Snídej sám, obědvej s přítelem a večeři dej nepříteli. Dlouhá léta nám bylo také vnucováno, že zdravě se stravovat znamená jíst pětkrát denně. Podle většiny současných výživových expertů bychom ovšem měli oba dva principy brát s nadhledem. Nejhorší totiž je ládovat se jídlem, když na něj nemáme chuť, jenom ze zvyku nebo proto, že jsme si to někde přečetli a uvěřili tomu.

Možná si ještě vzpomínáte, jaké to bylo, když do vás maminka cpala špenátový protlak nebo vás nutila každé ráno přes váš odpor vypít velký hrnek kakaa, často se zaschlým škraloupem. To už je naštěstí jen úsměvná minulost. A podobné to je s donedávna prosazovaným „pravidlem“, tvrdícím, že bez snídaně to nejde.

„Největší zhůvěřilost je nutit děti snídat, když nemají chuť ani hlad. Ráno je rodiče probudí, často za tmy, děti potom v rozespalosti přecházejí do stresu, daného nutností přijít včas do školy. Nucení do snídání rodiče převzali z tvrzení odborníků, že děti, které nesnídají, mají větší sklony k nadváze. Tak je rodiče nutí sníst misku snídaňových dětských cereálií, přestože jsou plné cukru a pochybně ochucené a obarvené jen proto, aby to dětem chutnalo, například čokoládových cornflakes s nízkotučným mlékem. Přitom studie, které by to jednoznačně dokazovaly, neexistují,“ připomíná nesmyslnost takového postupu Petr Fořt a upozorňuje, že jíst ve stresu je proti přírodě.

To už je podle něj lepší nejíst vůbec, přinejmenším proto, že po vynuceném jídle vám může být leda tak špatně. Na trávení zkrátka potřebujeme klid, ale říkejte dnes někomu, aby si dal po obědě dvacet… Každý člověk je jiný a různé potraviny na něj jinak působí. Má jinak dané genetické uspořádání a zvyklosti, které si přináší od rodičů a prarodičů. Je dobré neztrácet ze zřetele, že to, co je zdravé pro jednoho, může jinému škodit.

Trochu jinak také funguje u mužů a žen metabolismus. Proto je dobré vyzkoušet různé potraviny a sledovat, jak na vás působí. Často jde o spolehlivější kompas než navzájem se vyvracející rady výživových poradců.

10 potravin, které byste měli raději vynechat

MRAŽENÁ PIZZA

Většina je vyrobená z vysoce zpracovaných surovin, soli, tuku a má extrémně vysoký počet kalorií. Nejenže přispívá k obezitě, ale způsobuje také nerovnováhu mikrobiomu a zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

CHIPSY

Mají vysokou kalorickou hodnotu a je snadné stát se na jejich konzumaci závislý. To vede k obezitě. Často navíc obsahují karcinogenní látky akrylamidy, takže zvyšují riziko rakoviny.

SLADKOSTI

Cukrová bomba způsobí, že člověk bude mít po konzumaci znovu brzy hlad. Nadměrný příjem cukru může vést k obezitě, problémům se srdcem, cukrovce nebo ztučnění jater.

UZENINY

Světová zdravotnická organizace je zařadila na seznam prokázaných karcinogenů. Průmyslově zpracované maso totiž může způsobovat rakovinu trávicího traktu. Jde jak o salámy nebo klobásy, tak i masové konzervy.

HAMBURGERY

Kombinace bílého pečiva, průmyslově zpracovaného masa a umělých dochucovadel vede k obezitě a při pravidelné konzumaci nevratně ničí střevní mikroflóru.

MARGARINY A UMĚLÉ TUKY

Konzumace transfigurovaných tuků pětkrát zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční. Zdravotníci proto celosvětově doporučují omezení spotřeby transfigurovaných tuků na stopová množství.

SLAZENÉ LIMONÁDY

Mají extrémně vysoký obsah cukru. Studie navíc potvrzují, že jsou jednou z hlavních příčin globální epidemie civilizačních chorob - obezity, cukrovky 2. typu a onemocnění srdce.

SMAŽENÝ SÝR A HRANOLKY

Lékaři a dietologové varují, že tato oblíbená pochoutka je „smrtící kombinací dvou kalorických bomb“. Její konzumace vede k obezitě a zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva. Při smažení navíc vznikají látky, které ve vysokých koncentracích poškozují nervové tkáně v těle.

TOUSTOVÝ CHLÉB A BÍLÉ PEČIVO

Toustový chléb, rohlíky, housky nebo bagety jsou vyrobeny z rafinované bílé mouky, která je ochuzena o vlákninu, minerály a mnoho vitamínů, zvyšuje riziko onemocnění štítné žlázy a obezity.

UMĚLÁ SLADIDLA

Není pravda, že pokud je na sladké limonádě nebo jiné sladkosti nápis „bez cukru“, jde o zdravou potravinu. Tyto výrobky jsou doslazovány umělými sladidly, která obsahují toxiny, zatěžují játra a způsobují obezitu stejně jako ty s cukrem.

10 potravin, které mohou být zrádné

OVOCNÉ DŽUSY

Dojem, že ovocné džusy jsou zdravější než limonády, je často falešný. Pokud se nejedná o čerstvou šťávu z ovoce, ale konzervovaný nápoj, obsahuje často stejně cukru, ale navíc barviva a konzervanty.

RYBY

V zásadě se jedná o prospěšnou potravinu, musejí ale být chované ve vyhovujících podmínkách a konzumovány čerstvé. Mořské ryby mohou obsahovat mikroplasty a stále častěji jsou kontaminované rtutí.

AGÁVE SIRUP

Agáve je přirozené sladidlo, které je často považováno za součást zdravého životního stylu. Tento sirup je ale rafinovaný a obsahuje extrémní množství fruktózy. Jeho konzumace vede k ukládání tuku až k možnému ztučnění jater.

FAZOLE

Stejně jako ostatní luštěniny jsou zdravou a cennou součástí stravy, jenomže ve formě čerstvých klíčků nebo při nedodržení správného postupu při úpravě jsou naopak jedovaté, protože v nich zůstávají škodlivé lektiny.

ARAŠÍDY

Na jedné straně snižují hladinu cholesterolu a cukru v krvi, posilují paměť i obranyschopnost organismu, ovšem jsou velice silným alergenem, který může způsobit slzení, vyrážku, dušnost nebo silný pokles krevního tlaku.

OVESNÉ VLOČKY A TYČINKY

Oblíbená součást zdravé výživy může u některých lidí způsobit nadýmání, nespavost a zvýšení tepové frekvence. Vědecké analýzy navíc prokázaly kontaminaci ovsa nebezpečným pesticidem glyfosátem.

SNÍDAŇOVÉ CEREÁLIE

Jedná se o průmyslově zpracované obiloviny s vysokým obsahem cukru, umělých dochucovadel a barviv. Jejich pravidelná konzumace vede k obezitě a zvyšuje riziko cukrovky, kardiovaskulárních problémů a poškození mikrobiomu v trávicím ústrojí.

BEZLEPKOVÉ VÝROBKY

Staly se módním trendem i mezi lidmi, kteří netrpí celiakií. Paradoxně ovšem obsahují rafinované obiloviny, škroby a aditiva, která mohou způsobovat výkyvy krevního cukru a vést ke vzniku diabetu.

PROTEINOVÉ TYČINKY

Obsahují vyšší množství bílkovin, dodávajících rychlou energii, nicméně jsou ve většině případů plné cukru, náhradních sladidel nebo fruktózy, které se zdravým životním stylem nemají mnoho společného.

VLAŠSKÉ OŘECHY

Patří k nejzdravějším ořechům vůbec, neměli by je ovšem konzumovat lidé trpící problémy se žlučníkem. Konzumace zkažených nebo plesnivých jader může být vyloženě nebezpečná.

