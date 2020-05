Zavřené ordinace: zatím problém obcí, hrozí i městům. Čtvrtina doktorů? Důchodci

Před několika lety odešel zubař v Pustiměři na Vyškovsku do penze. V obci, kde žije přes osmnáct set lidí, zavřela ordinaci také dětská lékařka, která byla v důchodovém věku. Náhrada za ně není. „Nabízeli jsme ordinaci za výhodných podmínek, ale náhradu jsme do ní nesehnali,“ uvedl starosta Vlastimil Smékal. Do menších obcí, a to v celém Jihomoravském kraji, se totiž mladí lékaři nehrnou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Nejsou tam možnosti bydlení, služeb a vzdělávání jako ve větších městech. Často nepomáhají ani pobídky obcí v levnějším nájmu nebo ubytování. V Jihomoravském kraji je v současnosti kolem šesti stovek praktických lékařů pro dospělé a zhruba čtvrtina je v důchodovém věku. Dalších přibližně dvě stě má mezi pětapadesáti až devětapadesáti lety. Podle krajského předsedy Sdružení praktických lékařů Ivo Procházky je to do budoucna problém. „Lékařů, kteří v kraji zavřeli ordinace kvůli věku a nikdo je nenahradil, jsou zatím nízké desítky. Je to problém menších měst a obcí. V příštích letech ale může být situace horší," řekl Procházka. Ve čtyřtisícových Ratíškovicích na Hodonínsku, musela řada místních změnit nedávno praktického lékaře. V březnu totiž tamní lékařka v důchodovém věku ukončila provoz ordinace pro dospělé. Vedení obce však náhradu sehnalo. Nechalo v obecním domě vybudovat ordinaci pro nového lékaře za bezmála dva miliony. Otevřít má v červnu. „Situace byla o to horší, že i v okresním městě skončil loni v závěru roku obvodní lékař, který měl několik pacientů z Ratíškovic," uvedl starosta Ratíškovic Josef Uhlík. Přes dva miliony investovali do vybudování dvou ordinací v Přibicích na Brněnsku. Lékař pro dospělé tam má začít ordinovat v nejbližších dnech. V odpoledních hodinách. „Nájem je více méně symbolický, lékaři jsme sehnali i stavební místo, takže bydlí v obci. Dětského lékaře do druhé ordinace však těžko seženeme. Nejsme atraktivní místo. Vědí, že za nimi lidé, když mají problém, přijedou i mimo své bydliště," poznamenal starosta Přibic Miroslav Effenberger. U dětských lékařů je navíc problém se vzděláváním. „Není přesně stanovená koncepce, pro mladé to není atraktivní," dodal Ivo Procházka. V řadě menších městech a obcích mají potíže také s nedostatkem zubařů. Například v bezmála pětitisícovém Adamově před časem odešel jeden ze zubařů do důchodu a další stomatoložka se přestěhovala. „Ostatní zubaři ve městě už měli plno. Problém s novou registrací jsme měli i v okresním Blansku. Jsme dva dospělí a tři děti. Nakonec jezdíme na okraj Blanska. Tam a zpět je to skoro třicet kilometrů," řekl jeden z místních Jan Kořalka. Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství připravili jedenáctiletý akční plán na navýšení počtu mediků na lékařských fakultách. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové jde významný systémový krok v řešení situace výrazného a neustále se prohlubujícího nedostatku lékařů v českém zdravotnickém systému. „Z toto období dostanou české lékařské fakulty částku téměř sedm miliard korun, což jim umožní zvýšit kapacity minimálně o patnáct procent mediků a zvýší platy učitelům," informovala Štěpanyová. Dodala, že byl také vypsán dotační program pro praktické lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb, na který je každoročně vyčleněno zhruba pět milionů korun. Praktičtí lékaři mohou žádat o dotaci ve výši půl milionu korun na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta a na zajištění vybavení ordinace. „Dále byl vypsán dotační program pro zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Stomatologové mohou do konce příštího roku žádat o příspěvek až do výše 1,2 milionu korun na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky," upřesnila mluvčí. O dotace pro zubaře a praktické lékaře je podle ní v odlehlých oblastech je čím dál větší zájem. V 55 žádostech rozdělili státní úředníci praktickým lékařům 18,7 milionu korun. U zubařů pak v 29 žádostech 32,7 milionu korun.

