Lék remdesivir proti koronaviru v prvním testu propadl, píše Financial Times

Experimentální antivirotikum remdesivir od společnosti Gilead Sciences selhalo při své první klinické studii léčby nemoci covid-19 mezi náhodně vybranými pacienty. Napsal to dnes list Financial Times s odvoláním na pracovní dokumenty náhodně zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Firma Gilead reagovala, že závěry studie prováděné v Číně jsou neprůkazné, protože byla ukončena předčasně. Lék, který vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, se testuje i v Česku.

Remdesivir dostal první pacient ve Všeobecné fakultní nemocnici. Podává se nitrožilně. | Foto: Archiv VFN

ON-LINE ke koronaviru ZDE Čínská studie ukázala, že antivirotikum nezlepšilo stav pacientů a nesnížilo přítomnost patogenu v krevním řečišti. Vědci studovali 237 pacientů, z toho lék poskytli 158 a porovnávali jejich pokrok se zbývajícími 79. Lék také vykazoval u některých významné vedlejší účinky a 18 pacientům byl proto odebrán. WHO uvedla, že pracovní dokument byl zveřejněn předčasně omylem a ještě prochází dalším zhodnocením. Zpráva byla z internetových stránek odstraněna. Gilead uvedl, že příspěvek byl nepřesný. Studie byla ukončena předčasně kvůli nízkému počtu záznamů a neposkytla dostatečné množství údajů, aby z toho bylo možné dělat statisticky smysluplné závěry. Výsledky tak jsou neprůkazné. Až dosud studie o použití remdesiviru na nemoc covid-19 byly studie, které nesplňovaly vědecké standardy náhodnosti a potřeby kontrolní skupiny. Množství studií ve fázi 3 Nyní se realizuje množství studií ve fázi 3, které jsou navržené tak, aby poskytly další údaje potřebné k určení potenciálu remdesiviru jako léku na covid-19. Tyto studie mají přinést informace o tom, koho, kdy a jak dlouho léčit remdesivirem. Nedávno se v médiích objevila zpráva, že dílčí výsledky studie chicagské univerzity ukázaly, že stav pacientů s nemocí covid-19 se po podání remdesiviru rychle zlepšil. Firma Gilead ale upozornila, že před učiněním závěrů bude nezbytné vyhodnotit konečná data. Na nemoc covid-19, která byla doposud potvrzena u více než 2,6 milionu lidí, neexistuje žádná schválená léčba. Remdesivir je jedním nadějných preparátů. V březnu o něm pochvalně hovořil i prezident Donald Trump, který řekl, že u tohoto antivirotika se zdá, že má velmi dobré výsledky. V Česku byl před časem podáván remdesivir třiapadesátiletému muži, který byl ve velmi vážném stavu. Jeho stav se výrazně zlepšil, zda na tom měl remdesivir zásadní podíl však podle ošetřujících lékařů není jasné. Nyní se remdesivirem léčí druhý pacient ve Fakultní nemocnici v Motole.

Autor: ČTK