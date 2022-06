VIDEO: Rapem proti mrtvici. Vědci vyměnili letáky za YouTube

Ročně v České republice umírá šest tisíc lidí na následky mrtvice. Přibývá také obézních dětí. Že se vám tento příměr nepozdává? Jedná se však o spojené nádoby. Čím dál více mladých lidí totiž postihuje právě mrtvice. „V současné době máme v populaci do 45 let asi tisíc pacientů s mrtvicí. Z toho je stovka do 25 let. A to není zanedbatelné číslo,“ varoval vedoucí brněnského Cerebrovaskulárního výzkumného programu Robert Mikulík.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock