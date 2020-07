„Také jsem měla preeklampsii. Nikomu bych to nepřála. Dcera se narodila 29+5 týden těhotenství akutním císařským řezem. Pět dní předtím jsem dostala léky na tlak, který jsem měla vysoký, ale nestihly ani trochu zabrat a nikdo neměl ani ponětí o tom, že bych měla preeklampsii," říká Michaela.

Až když večer nemohla dýchat, jela do nemocnice. "Zde mi lékaři rychle píchli kortikoidy na dozrání plic Natálky. Následoval převoz do Českých Budějovic. Během vyšetření mi tamní paní doktorka řekla, že musím ihned na sál, že jsem přijela za pět minut dvanáct. Do té doby jsem neměla ponětí, co preeklampsie je," pokračuje.

Počty



*Projevuje se po 20. týdnu těhotenství.

*Je celosvětově hlavní příčinou mateřských a novorozeneckých úmrtí.

*Riziko hrozí až 10 % těhotných žen.

*V České republice fatální následky nemívá, ale je příčinou 20 % předčasných porodů.

"Teď čekám druhé miminko. Jsem 36+4, obden si měřím tlak, poctivě sleduji otoky nohou, rukou a přitom neustále klepu na zuby. Vyšetření na preeklampsii jsem ani tentokrát v prvním trimestru neměla a popravdě, jsem za to ráda. Kdyby vyšlo pozitivní, asi bych jen čekala, kdy to přijde. Takhle vím, že riziko je. Je nižší, ale jsem optimista a pořád věřím, že tentokrát bude vše v pořádku," je ráda Michaela.

Natálka vše dohnala, dokonce ji do roka a půl kojila, takže vše dopadlo nakonec na výbornou. "Přeji všem nastávajícím maminkám, aby se jim ‚mrcha‘ preeklampsie vyhnula velkým obloukem.“

Názor lékaře

Během fyziologického vývoje se placenta propojuje s cévami dělohy, aby do ní mohla proudit mateřská krev. Pokud toto propojení neproběhne správně, matčiny cévy nejsou zcela otevřené a k plodu se nedostává dostatek kyslíku a živin. Plod bojuje o život produkováním látek, které matce zvyšují krevní tlak, aby placentou proudilo dostatečné množství krve. Tyto látky však nepůsobí pouze na placentu, ale ohrožují i další orgány těhotné ženy. Těhotné ženy mohou v I. trimestru absolvovat vyšetření, které se nazývá screening preeklampsie.

V případě pozitivního výsledku screeningu lze přijmout preventivní opatření a zabránit komplikacím a fatálním následkům. Kromě screeningu preeklampsie v I. trimestru je možné ještě těhotným dále nabízet test na odhalení rizika preeklampsie.

„Test je určen těhotným ženám s rizikem preeklampsie. Tedy těm, kterým vyšel pozitivně screening na riziko preeklampsie, mají preeklampsii, eklampsii nebo HELLP syndrom v osobní anamnéze, nebo jim byl při vyšetření naměřen opakovaně vysoký krevní tlak,“ vysvětluje MUDr. Michal Koucký, PhD., vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze a vedoucí výzkumu příčin a prevence předčasného porodu.

Jedinou léčbou preeklampsie je ukončení těhotenství. Přistupuje se k němu při zhoršení zdravotního stavu ženy nebo plodu. Často se tak děje dlouho před termínem porodu.

Informace o nemoci

Zdravá žena s dosud bezproblémovým těhotenstvím se může během pár hodin ocitnout v ohrožení života. Ženě selhávají orgány, placenta nefunguje. Plodu se nedostává kyslík a živiny, i on bojuje o život.

Preeklampsie se dále může rozvinout v eklampsii a ve velmi nebezpečný stav HELLP syndrom, kdy jsou životy ženy i plodu vážně ohroženy.

Komplikací je někdy také odloučení placenty, kdy může být pro miminko už pozdě a lékaři se snaží zachránit ženu.

Mezi rizikové faktory patří preeklampsie v osobní nebo rodinné anamnéze, první těhotenství, věk pod 20 let nebo nad 40 let, obezita, vícečetné těhotenství či těhotenská cukrovka.

Příznaky nemoci jsou vysoký krevní tlak (v klidu vyšší než 140/90), zvýšené množství bílkovin v moči, otoky – zejména obličeje a rukou, nepřiměřeně velké přírůstky na váze, silná bolest hlavy, poruchy zraku a v pozdějších fázích i výrazná bolest v pravém podžebří.

Světový den preeklampsie připadá na 22. května. Další informace najdete na www.nedoklubko.cz/preeklampsie.

Tipy pro zdraví: Kurkuma jako všelék



Tohle indické koření se používá jako podpůrný prostředek proti zánětům, k léčbě kožních problémů či podpoře hubnutí. Chrání játra proti akutnímu poškození a rozvoji jaterní cirhózy. Jeho pravidelné užívání dokáže také snižovat hladinu cukru v krvi, takže ho mohou vyzkoušet i diabetici.



Pro posílení imunity je vhodné užívat kurkumu pravidelně. Doporučená dávka je asi jedna čajová lžička na dospělého člověka. Proto využijte koření při přípravě marockých či indických jídel, do kterých se skvěle hodí, nebo si udělejte čaj se zázvorem a kurkumou.