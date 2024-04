/FOTOGALERIE/ O pořádný kus kupředu ke vzniku nového Železničního skanzenu Střezimíř se jeho iniciátoři dostali po schůzce ve Střezimíři. Díky ní také vzniklo mezi obcí Střezimíř, Českými drahami a společností Railway Capital společné memorandum, které určuje, jak bude skanzen fungovat v praxi.

Drezína na vlakovém nádraží ve Střezimíři. | Foto: Miloš Jelínek

„Chtěli bychom získat status místní dráhy, která umožňuje provoz malého výletního vláčku a současně také pákových drezín,“ uvedl Miloš Jelínek, předseda spolku Železnice Česká Sibiř a starosta Střezimíře. Turistický vláček zvýší atraktivitu bývalé železniční stanice Střezimíř, v jehož hlavní budově skanzen vznikne. Podle Miloše Jelínka byl výletní vláček vizí Českých drah, které ještě před odříznutím původní jednokolejné trati přivezly do Střezimíře starý poštovní vůz zvaný hytlák a také „prasátko“, což je zase malý lokotraktor. „Ten ale nebyl pojízdný, proto byl přetažený do dílen ve Veselí nad Lužnicí, které spravuje společnost Railway Capital. Ta se zabývá renovacemi historických železničních vozidel a údržbou vlakových souprav,“ připomněl střezimířský starosta.

Podle něj se s finanční podporou Českých drah „prasátko“ podařilo zprovoznit a nadšenci ze Střezimíře nyní jezdí do dílen ve Veselí malou lokomotivu vypulírovat. Stroj dostává nový červený lak a vagon zase typický, zelený. Ten bude upravený téměř jako kabriolet s lavicemi, ale pevnou střechou pro nepřízeň počasí. „Společnost Railway Capital se ujme úlohy vyřizování statusu dráhy a nastavení provozních pravidel,“ potvrdil Miloš Jelínek.

Běžný vlakový provoz ve Střezimíři skončil před dvěma lety:

Lokotraktor budou moci řídit nejen lidé ze železniční společnosti, ale také přímo ti ze spolku, kteří jsou z branže a mají potřebná povolení. Letos však jízdy výletního vláčku spolek do programu zařadit nestihne a plánuje je až napřesrok. Už nyní ale začala na internetu rezervace jízd na pákových drezínách, které měly loni u veřejnosti velký ohlas. A ten měl projekt železničního skanzenu také na veletrhu cestovního ruchu v Praze, kde se umístil v TOP 10.

„Všechno děláme na bázi dobrovolnictví a brigád, takže to trvá déle. Nemáme dost prostředků na to, abychom si mohli dovolit zadat práce na zakázku. Doufáme ale, že se činnost skanzenu jednou zprofesionalizuje a budeme jezdit i mimo víkendy. Středočeský kraj nám také finančně pomáhá s cyklostezkou, která k nám přivede turisty do skanzenu,“ dodal Miloš Jelínek. V současné době obec dořešila kupní smlouvu a dojde k převzetí hlavní staniční budovy a pozemků potřebných pro provoz od Českých drah. Projekt je součástí mikroregionu Voticko. Budova je od Českých drah a pozemky také, koleje jsou ve správě Správy železnic. Za budovu, ale i za pozemky obec vydala něco málo přes čtyři miliony korun.