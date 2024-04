Za II. světové války se firma musela podřídit německé nadvládě v Protektorátu Čechy a Morava od září 1939 Jawa vyráběla vojenské zakázky. S motocyklovou výrobou byl konec, naštěstí jen na pět let. V letech 1963 až 1964 v době centralizace byla nucena JAWA opustit své moderní provozy na pražské Zelené lišce a v Libni a začít využívat motorárnu ČZ ve Strakonicích.

Ale JAWA , to jsou hlavně motorky. Z původního jednoho podniku jsou dnes dva. JAWA Moto v Týnci nad Sázavou a továrna v Divišově, kde vznikají plochodrážní speciály.

První Jawy se světu fakticky představily na podzim 1929 během pražského Autosalonu . V tu chvíli se začala psát historie značky, která přetrvala až do dnešních dnů.

JAWA byla dlouhá desetiletí neodmyslitelnou součástí silnic v Československu a dokázala se prosadit i v motorsportu. Kromě zmíněné ploché dráhy i v silničních závodech. Prakticky v celém průběhu šedesátých let minulého století totiž patřily závodní speciály značky JAWA ke světové špičce. K titulu mistra světa měla tato česká firma nakročeno minimálně dvakrát. Bohužel to ani jednou úspěšně nedopadlo. Vývoj prvního ze dvou veleúspěšných motocyklů probíhal před 65 lety. Um konstruktérů pak zúročil nejslavnější motocyklový závodník československé historie František Šťastný.

Nejslavnější éra silničních závodních motocyklů Jawa se jednoznačně pojí se jménem Františka Šťastného:

Tím strojem byla JAWA 350 2x OHC Grand Prix. Její vývoj začal v roce 1958 poté, co skončila produkce motocyklu JAWA 500 OHC. JAWA 350 OHC připsala dvě vítězství ve Velkých cenách zařazených do seriálu Mistrovství světa. Prvního dosáhl František Šťastný v květnu 1961 na německém okruhu Hockenheim a další pak přidal ve Švédsku. Díky i dalším bodovaným a pódiovým umístěním pak skončil v šampionátu jezdců na druhém místě. Třetí byl další tovární jezdec české značky Gustav Havel. JAWA skončila druhá také v hodnocení šampionátu výrobců. Na vítěznou MV Agustu ji tehdy chyběly pouhé dva body.

Od roku 1997 nese týnecká firma jméno JAWA Moto a v historii podniku se dočteme, že od zahájení výroby v roce 1929 do konce roku 2018, tedy za 90 let výroby, bylo v JAWĚ vyrobeno celkem 3 475 209 motocyklů, z toho 2 322 076 motocyklů o zdvihovém objemu motoru 350 ccm a 959 771 ks motocyklů o zdvihovém objemu motoru 250 ccm, 3942 automobilů a řada sportovních a testovacích motocyklů a prototypů.

Továrna společnosti Jawa Moto na Brodcích, místní části Týnce nad Sázavou.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Současná JAWA ale nezastavila vývoj. Do několika let chce JAWA představit finální sériovou podobu vlastního motocyklu v kubatuře 1000 cm3. Pro Deník.cz to loni prozradil šéf podniku Jiří Kraft. „Tento projekt není pro nás ani tak důležitý z hlediska profitu, ale spíše image a marketingu,“ vysvětloval tehdy.

„Půjde totiž o stroj, který bude mít náš vlastní motor, rám i většinu dalších dílů a vyrábět se bude v naší české továrně,“ dodal. Na tomto projektu se pracuje již patnáct let. „Je to dlouho, ale stále je třeba vychytat řadu věcí,“ dodal Kraft.

Produkty značky JAWA ale nepatří v současné době jen do Týnce nad Sázavou. Firma Speedway Factory, která má jiného majitele než týnecká společnost, se specializuje na plochodrážní sport. U zrodu firmy stál motocyklový závodník Jaroslav Simandl, který v roce 1948 přestěhoval do Divišová svou firmu z pohraničí. Firma byla známá jako ESO a v roce 1964 byla začleněna do koncernu JAWA. Po roce 1989 přišlo osamostatnění. Od roku 2013, po souhlasu týnecké Jawy začal znovu divišovský podnik používat ochrannou známku Jawa. Dnes sází ale hlavně na kontinuitu se značkou ESO.

Ale zpět k „matce rodu“ – týnecké JAWĚ. Ta dnes na výrobě motocyklů spolupracuje s indickými a argentinskými kolegy a motorku JAWA si můžete stále koupit. Nebo se čas od času můžete vrátit do historie, protože v roce 2017 továrna založila muzeum. Je v něm vystaveno téměř 150 motocyklů, automobilů a dalších exponátů připomínajících jejich výrobu od roku 1929. „Pro veřejnost bývá expozice otevřena při významných výročích výroby motocyklů,“ uvádí se na webu firmy. Historické kousky legendární značky pak mají ve sbírkách třeba Národní technické muzeum v Praze nebo celá řada soukromých sběratelů.