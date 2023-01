Co to kraji přinese? "Takovéto peníze se do regionu několikanásobně vracejí – a k tomu ještě přibude propagace středočeských půvabů," vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09).

"Naším cílem je podpořit projekty s přínosem pro lokální ekonomiku a popularizaci regionu Středních Čech. Tato kritéria splnily oba filmové projekty,“ říká Švenda.

Romantická komedie Zahrádkáři má diváky nejen pobavit, ale také jim nabídnout nový pohled na Kladno a okolí s představením malebných míst. „Kladno a Kladensko si většina lidí spojuje jen s industriální výrobou; filmový příběh pomůže tento ‚mýtus‘ vyvrátit a ukázat, že nabízí mnoho krásného a zajímavého,“ konstatuje krajský radní.

Celovečerní hraný film Děti Nagana vzdává hold hokejovým legendám, jejichž výkony a úspěch na turnaji zimní olympiády v roce 1998 ovlivnily již celé generace dětí. Rodinný snímek Děti Nagana nicméně není příběhem hokejových velikánů; pojednává skutečně o dětech.

Hlavním hrdinou je jedenáctiletý Dominik, kterého úspěchy českých hokejistů zprostředkované televizí už během cesty do finále nadchnou tak, že si koupí hokejku a s kamarády se pustí do hry, hlavně s tenisákem na plácku. A i je čeká velký zápas – proti klukům z vedlejší vesnice…

Natáčelo se v Pečkách, Kutné Hoře, Malešově a Chlístovicích

Mluvčí kraje David Šíma připomněl, že se natáčelo z významné části právě na území Středočeského kraje. „Komise hodnotící přínos pro kraj ocenila zejména spolupráci s destinačním managementem a finanční přínos pro lokální podnikatele,“ shrnul Šíma odůvodnění pro vyplacení dotace. V případě Dětí Nagana šlo především o Pečky, Kutnou Horu, Malešov a Chlístovice.

V minulosti se filmaři natáčející ve středních Čechách dočkali příspěvků od kraje opakovaně, naposledy vešla ve známost podpora pro tvůrce velkofilmu Jan Žižka.

Středočeský kraj také zřizuje – podobně jako jiné kraje – i vlastní filmovou kancelář, která je součástí Středočeské centrály cestovního ruchu. K jejím úkolům patří poskytovat pomoc během natáčení, ale rovněž představovat produkčním společnostem a jejich lokačním manažerům příležitosti, jež střední Čechy pro natáčení nabízejí.

Cílem je přivést filmové štáby jako zákazníky, kteří dají regionu vydělat – a následně pak i výletníky, jež lákají návštěvy míst, kde se natáčelo.

