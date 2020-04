ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

To je příklad potřeb i možností, o nichž informují nové webové stránky od Středočechů pro Středočechy, které na adrese www.stredocesistredocechum.cz spustil kraj společně se Středočeským inovačním centrem.

Mají pomáhat nově propojovat lidi v reakci na aktuální změny související s opatřeními proti šíření koronavirové nákazy. Počítá se přitom s tím, že sloužit by měly dlouhodobě; i po skončení nouzového stavu. S tím, že potřebné informace, kontakty a odkazy tam budou nacházet nejen občané, ale i starostové – a časem zejména podnikatelé.

Nabídka pro podnikatele

Cílem portálu inspirovaného mottem Společně to zvládneme je nejen pomáhat lidem zorientovat se v aktuální situaci a správně je nasměrovat při řešení současných dopadů koronavirové krize, ale také reagovat na vynucené změny soukromých a pracovních potřeb.

Viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková v té souvislosti připomněla, že portál Středočeši Středočechům může být pro zaměstnavatele a podnikatele skutečně užitečnou pomůckou; nejen sloužit jako „kompas“ v nelehké době. A nikoli jen díky burze práce zaměřené pouze na Středočeský kraj. Viceprezidentka upozorňuje i na další připravované aktivity, které budou lidi informovat o působení místních podnikatelů.

„Aby se občané více seznámili s firmami a podnikateli ve svém okolí a podpořili regionální rozvoj,“ naznačila, že do budoucna portál Středočechy také upozorní, kde utrácet, aby to přinášelo prospěch středním Čechám. „Věřím, že i v době, kdy se situace zklidní a nastartují se opět plně podnikatelské aktivity, bude portál hojně navštěvovaný, protože přehledné, aktuální a konkrétní informace jsou v každé době to nejdůležitější,“ konstatovala.

Užitečné i hezké na pohled

Vytvoření jednotné platformy, která na jednom místě zprostředkovává podstatné a pravidelně aktualizované informace spojené s koronavirovou krizí, kde jsou také sdíleny nabídky a poptávka Středočechů, kteří chtějí nebo potřebují pomoci, chválí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Deníku řekla, že oceňuje nejen obsah stránek, ale i jejich podobu. „Stránky jsou uživatelsky příjemné a v atraktivní barvě; to je vždycky důležité,“ konstatovala.

Tím, že na zveřejněné informace se lze spolehnout, ujišťuje ředitel Středočeského inovačního centra Marek Špok. Právě SIC vkládá na web obsah připravovaný členy jeho týmu ve spolupráci se zástupci jednotlivých odborů krajského úřadu. „Každý z těchto „redaktorů“ velmi dobře zná svou cílovou skupinu i její potřeby,“ ujišťuje Špok, že informace jsou a budou užitečné – a současně zaměřené přímo na středočeské prostředí. Také on počítá s fungováním stránek i po odeznění koronavirové krize; ať už by se třeba staly tržištěm práce – či se například využívaly jako komunikační nástroj pro drobné podnikatele.

Nový krajský portál Středočeši Středočechům



- Má čtyři hlavní sekce – Kraj, Občan, Podnikatel, Obec – což současně odpovídá cílovým skupinám nového webu.



- Zprostředkovává důležité informace pocházející nejen z kraje, krajského krizového štábu a hygienické stanice, ale rovněž z ministerstev, Úřadu vlády ČR či ze středočeských poboček CzechInvestu a Krajské hospodářské komory Středočeského kraje.



- Dobrovolníci mohou na stránkách nabídnout své služby či produkty.



- Pro firmy jsou připraveny například seznam možností finanční podpory nebo nová legislativní opatření pro OSVČ.



- Vše je opatřeno odkazy na další zdroje užitečných informací.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje