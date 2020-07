Pár zubů ze středních Čech znamená odbornou revoluci. Celosvětovou. Jde totiž o objev, který zásadně posouvá zažité představy vědců. A netvrdí to nějaký místní patriot. Tyhle informace si lze přečíst v prestižním vědeckém časopise Science.

Radotina vyplouvající ze schránky hlavonožce. | Foto: Archiv Národního muzea

V pátek na to upozornila Šárka Bukvajová z Národního muzea s tím, že nová zjištění mezinárodního týmu vědců mění pohled na evoluci zubů. A pozoruhodné je, že vycházejí ze starých artefaktů. „Díky novému výzkumu zkamenělin z jihozápadního okolí Prahy, které jsou součástí sbírek Národního muzea, vědci objevili zuby u čelistnatých obratlovců starých 409 milionů let, přičemž doposud se zuby u těchto živočichů nenašly – a předpokládalo se tedy, že je neměli,“ osvětlila Bukvajová, co se podařilo zjistit.