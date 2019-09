Příznivci papoušků, zbystřete. V prostoru pražské zoo vyrostl zcela nový pavilon s exotickými ptáky. Svůj domov v něm našlo přes sto cizokrajných opeřenců, mezi kterými je na 40 druhů papoušků. V ojedinělé kolekci je možné najít ohrožený unikát ara Learův či amazoňan modrobradý, který přihlížející umí přivítat lidskou řečí.

„Návštěvníci je mohou pozorovat z několika průchodů. Vidět jsou přes jemné nerezové sítě a jedna expozice, těch nejvzácnějších ptáků, je zasklená,“ říká ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Součástí je i vstup do venkovní a vnitřní voliéry.

Obyvatelé, pocházející z dalekých končin, žijí v Rákosově pavilonu v biotopech z jejich přirozených domovin. „Například ptáci z Filipín mají skutečné rostliny z Filipín. Sehnat je, byla pro botaniky velká výzva,“ říká zahradní specialista Eduard Chvosta. Expozici doplňují šestimetrové kmeny 400 let staré lípy z jižních Čech.

Z neznámých vajec

Některé vzácné druhy papoušků se dostaly do pražské zoo skrze policii ze zabaveného kontrabandu pašeráků. Například amazoňany jamajské našli celníci na letišti v roce 2005. „Byli odhaleni v zavazadle, pašerák si vezl dvě potravinové dózy, s propíchnutými stropy kvůli kyslíku. Uvnitř byli po dvou papoušci v zuboženém stavu, měli ostříhané letky a ocasní pera,“ říká kurátor chovu ptáků Antonín Vaidl.

„Po třech letech začali hnízdit a do roku 2008 jsme odchovali přes 40 mláďat,“ dodává. V roce 2005 pak policie zabavila neznámá vejce. „Pašerák měl na těle přivázáno 18 vajec. Vůbec jsme nevěděli, co se z nich vylíhne. Mohlo to být na 40 různých ptáků. Z 18 vajec se nakonec vylíhlo 14 mláďat amazoňanů modrobradých. Vyrostli ručním odchovem, dodnes jsou krotcí, mluví lidskou řečí a dokážou slušně pozdravit,“ dodává Vaidl.

„Naklovávači" ovcí

Mezi exotickými druhy jsou i papoušci Nestor Kea, kteří byli ve své domovině na Novém Zélandu téměř vyhubeni. Jedni z nejchytřejších ptáků s dlouhým zobákem se totiž naučili parazitovat na ovcích. „Vyžírali tuk na živých ovcích, naklovávali je v bederních částech a ony pak hynuly na infekce,“ říká kurátor.

Pavilon pojmenovaný po donátorovi a nadšeném chovateli papoušků Stanislavu Rákosovi vyrostl pod svahem jako další terasa vinice. Pro stavbu o délce 68 metrů a šířce 8 metrů bylo nutné zajistit zvětralý skalní masiv.