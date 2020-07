„V trvalém stavu tak odbočení kloubových autobusů doleva ve směru k Trojskému mostu nebylo možné. Nyní byla tato úprava provedena a může tak být zahájen čtyřměsíční zkušební provoz linky 112 přes Trojský most i ve směru z centra,“ uvedl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Není čas ztrácet čas

Linka 112 velmi často nabírá zpoždění kvůli kolonám u vjezdu do Blanky, podle Ropidu je situace již neudržitelná. „Spoje linky 112 často končily v kolonách na Nové Povltavské, následně bylo nutné některé z nich přes Trojský most odklánět dispečersky. Pelc Tyrolka i zoo tak byly v takových chvílích obsluhovány spíše náhodně,“ dodal Drápal.

Situace měla zásadně nepříznivý vliv na pravidelnost provozu linky 112 i na dopravu do samotné Troji a oblasti Podhoří, kam směřuje více než 70 % uživatelů linky 112. Naposledy došlo k takové situaci 24. července dopoledne. Proto bylo rozhodnuto změnit trasu linky 112 ihned, jak to stavební stav výjezdu z terminálu u Nádraží Holešovice umožnil.

Náhradní linka

Změna trasy linky 112 přes Trojský most bude mít v srpnu za následek dočasné zrušení zastávky Pelc Tyrolka v místě pod mostem Barikádníků. O prázdninách lze využít spoje linky 201 do zastávky Kuchyňka, která je v docházkové vzdálenosti.

Od 31. srpna do prosince 2020 bude po dobu zkušebního provozu linky 112 přes Trojský most zajišťovat spojení do zastávky Pelc Tyrolka náhradní autobusová linka X112. Pokud se zkušební provoz osvědčí, začne pak tato linka jezdit pod číslem 187 pravidelně.