Cestující se dočkají nejen tarifu PID s možností přestupu mezi vozidly jednotlivých dopravců (který v řadě případů nabídne výhodnější ceny a při pravidelnějším cestování stojí za zvážení přechod od jednotlivých jízdenek k předplaceným časovým kuponům); možné je využívat i mobilní aplikaci Lítačka.

V řadě případů by pasažéři měli ocenit také úpravy jízdních řádů, jež přestupy usnadní: a to jak mezi autobusy navzájem, tak mezi autobusy a vlaky. I na ty se vztahují společné jízdní doklady. Pro občany to bude znamenat komfortnější cestování, slibuje Tomáš Duroň pověřený řízením organizace IDSK; Integrované dopravy Středočeského kraje, k jejímž úkolům patří plánování veřejné dopravy.

Srpnový maraton integrací

Ještě do konce srpna se chystají čtyři integrační projekty, které se dotknou 149 obcí a měst, připomněl krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Nové autobusové linky integrované dopravy vyjedou v oblastech Kokořínska, Rakovnicka, Voticka a Dobrovicka,“ upozornil na nejbližší chystané novinky. S poznámkou, co to mimo jiné znamená: zavedeno bude 37 nových autobusových linek. Nahradí mnohé z těch, jimž jsou lidé zvyklí cestovat dosud.

Řadu novinek přinese hned sobota, kdy dojde na integraci autobusové dopravy v oblasti Kokořínska; s přesahem i do Libereckého kraje. Mimo jiné obnáší zavedení devíti nových linek a zrušení 17 dosavadních. Právě zde je kladen větší důraz na to, aby se nestávalo, že na trase Mělník – Mšeno jedou prakticky souběžně autobus i vlak; pak dlouho nic. Podobné je to i u autobusů na trase Mělník – Liběchov.

O týden později, opět v sobotu, má následovat další etapa integrace Rakovnicka, navazující na tu první z loňského prosince. Tentokrát dojde na zavedení 13 nových linek, zrušení 11 dosavadních – a dalších šest čekají změny. S těmi mohou počítat i cestující na dvou linkách na železnici. Zdejší úpravy se dotknou 58 měst a obcí nejen ve Středočeském, ale i Plzeňském a Ústeckém kraji. Přeshraniční vazby, tentokrát s Jihočeským krajem, má i integrace Voticka, chystaná na 22. srpen: s 11 novými linkami, zrušením 19 dosavadních a úpravami na dalších devíti. A týden nato srpnový integrační maraton vyvrcholí integrací Dobrovicka. Zavedení čtyř nových linek, zrušení 11 „starých“ a změny na dvou dalších berou v potaz zachování přímého spojení na směny v mladoboleslavské Škodě Auto.

Hotovo má být do roka

Pokračovat se bude i v dalších měsících. Předseda výboru krajského zastupitelstva pro dopravu Ivan Cinka (KSČM) Deníku řekl, že integrace spojená s vytvářením jednotného systému veřejné dopravy, na níž Středočeši s partnery v Praze pracují již osm let a nyní je aktuální také vytváření vazeb s dalšími kraji, má být dokončena v příštím roce. To potvrzují i aktuální plány IDSK.

Plány integrace autobusové dopravy:

- Srpen 2020: Kokořínsko (8. 8.), Rakovnicko II (15. 8.), Voticko (22. 8.), Dobrovicko (29. 8.)

- Říjen 2020: Kolínsko + Královéměstecko

- Listopad 2020: Kutnohorsko + Zásmucko + Sázavsko

- Prosinec 2020: Berounsko + Hořovicko, Rožmitálsko

- Březen 2021: Mladoboleslavsko

- Duben 2021: Sedlčansko a Sedlecko

- Květen 2021: Vlašimsko



Zdroj: Ivan Cinka, předseda výboru krajského zastupitelstva pro dopravu