Jak vyzrát na komplikace a nepříjemné pocity různého charakteru spojované s očkováním proti koronaviru? Hledání odpovědí na tuto otázku je v poslední době zřejmě poměrně časté. Deník tyto debaty zaznamenal jak v řadách seniorů, tak mezi zaměstnanci školského zařízení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Pedagogové si dokonce obsáhle vyměňovali zkušenosti, jaké homeopatické přípravky pořídit před podáním první dávky a jaké preparáty volit před tou druhou, aby se vše podařilo zvládat co nejpohodlněji. A prý to stojí – podle zkušenosti – už za ten pocit, že člověk udělal vše, co je v jeho silách, pro to, aby mu bylo líp. Rady, jakými vitaminy si v době očkování prospět (či co naopak nebrat, případně které další přípravky by v souvislosti s vakcinací mohly tělu ulevit nebo prospět, se ostatně hemží i na internetu.