I když bude ve středu částečně obnoven provoz škol, víceméně prázdninový režim provozu veřejné dopravy zůstane zachován; také částečně. Omezení provozu, jejichž zavedení je reakcí na pokles počtu cestujících v souvislosti s uplatňováním opatření proti šíření koronaviru, se od 18. listopadu sice zmírní – zatím ale jen trochu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Netolička

Nelze tedy ještě hovořit o návratu k nějakému dřívějšímu stavu. Změnou je to, že se znovu rozjedou spoje, jež prvňákům a druhákům, kteří se od středy mají vrátit do lavic, umožní dostat se do školy a zpět domů. Což nicméně neznamená, že znovu začnou jezdit takzvané školní autobusy a případně i vlaky; rozhodně nepojedou všechny. Tak lze alespoň rozumět vyjádření mluvčího organizace Integrované doprava Středočeského kraje Oldřicha Buchetky, který v pondělí odpověděl na dotaz Deníku.