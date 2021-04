V dopravní špičce úterního rána, kdy platila – a to až do desáté dopolední – výstraha před kluzkými komunikacemi, se zdá, že větší komplikace než vlivy počasí přinesly ve středních Čechách rozmary volně žijících zvířat. Takové nehody zpomalovaly provoz hned tři.

Před šestou hodinou se srazilo se zvěří nákladní auto mířící po silnici I/3 od Prahy k Benešovu, a to právě před Benešovem, po šesté narazilo osobní auto do zvířete v křivoklátských lesích; na silnici druhé třídy spojující Rakovník a Pavlíkov poblíž odbočky na Nový Dům. Po půl sedmé pak srna sražená na vozovce zpomalila řidiče na Mladoboleslavsku – na silnici spojující Benátky nad Jizerou a Straky. Pokud jde o „tradiční“ nehody, přinesly zřejmě největší komplikace střet na 33. kilometru dálnice D1, kde se za omezením u Chocerad střetly dodávka s osobním autem, načež zůstal neprůjezdný levý jízdní pruh, a před osmou hodinou se dvě nákladní auta srazila v obci Podluhy v berounském okrese; nedaleko Hořovic. Před devátou pak bourala dvě auta na dálnici D10 u Mladé Boleslavi: na 46. kilometru ve směru jízdy na Prahu; v levém pruhu.

I když v části středních Čech dorazilo zimní počasí skutečně se vším, co k němu patří (což například zkomplikovalo cestu hasičských kamionů mířících do sedlčanských skladů Správy státních hmotných rezerv vyzvednout antigenní testy na koronavirus určené k rozvozu do škol), vážnější dopravní komplikace mrazivé úterní počasí v úterý ráno nezpůsobilo. V provozu autobusů zaznamenala Pražská integrovaná doprava jediný výpadek související s nesjízdností silnic, a to na Praze-východ. Z tohoto důvodu byla před šestou hodinou zkrácena trasa linky číslo 461 v oblasti Velkých Popovic.

V pondělí hasiče zaměstnal i ohlášený silný vítr – a zásahy spojené s odstraňováním stromů začaly už hodinu před polednem. Nakonec jich po celých středních Čechách zaznamenali hasiči 19, když ještě v úterý ráno museli startovat pilu v Berouně. Nejvíce práce se dřevem měli na Mladoboleslavsku a Praze-východ, shodně po čtyřech takovýchto výjezdech, dále na Kladensku se třemi a na Kutnohorsku a Benešovsku po dvou. Na Příbramsku, Praze-západ a Nymbursku už byly jen ojedinělé. Současně však měli hasiči spoustu práce také s likvidací požárů; často hořely odpad a popelnice nebo porosty včetně lesa. Hasit však bylo třeba i dům nebo auto.

S počasím spíše zimního charakteru, kdy je radno obléknout zimní bundu a pamatovat na možnost nočního náledí, je podle aktuální předpovědi třeba počítat do čtvrtka.