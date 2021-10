Samotné depo disponuje kolejištěm o užitné délce necelých 1000 metrů, z čehož jsou dvě koleje v kryté vytápěné a osvětlené hale. Depo veřejnosti běžně přístupné není, pokud by ale zájem měl, zaměstnanci firmy mu rádi vyhoví. Stačí prý jen zavolat. „Také jsme již jednou pořádali na depu kulturní akci, mimořádný vlak z Prahy a přímo v hale depa probíhal koncert a přehlídka vysoké gastronomie,“ poznamenal jednatel WYNX Pool.

Kutnohorské depo je však výjimečné i v mnoha dalších, především technických ohledech. „Je unikátní tím, že hlavní nádraží leží na evropském tranzitním nákladním koridoru. Zároveň je místem styku dvou napěťových soustav. Do stanice je tedy možné přijet jak s elektrickou lokomotivou stejnosměrnou, tak i střídavou. Depo je také pěkně postaveno, budova je typickým zástupcem průmyslové architektury 50. a 60. let minulého století. Po rekonstrukci tato krása jistě vynikne,“ dodal Paroubek.

Depo v Kutné Hoře si parta mladých nadšenců pronajala od Českých drah a Správy železnic. „Bylo na skvělém místě! Byť značně poznamenané neautorizovaným používáním, ať už bezdomovci, technoparty či airsoftovými zápasy, skelet a hrubá stavba budovy byly v pořádku a viděli jsme v objektu velký potenciál. Navíc takových objektů již moc není. Podobné depo ve Středočeském kraji je jen jedno, a to v Kralupech nad Vltavou, ale v mnohem horším stavu a rozhodně není v tak krásném městě,“ řekl Paroubek.

„Jednoduše vezmeme starší lokomotivu, typicky z 80. let, která už dnešnímu provozu nevyhovuje. Z té lokomotivy vezmeme komponenty, které jsou stále v pořádku a po drobných úpravách se na nich může postavit lokomotiva nová,“ popsal jednatel a proces přirovnal k rekonstrukci domu. „Ponecháte zdi a základy, zbytek se opraví či nahradí modernějším vybavením,a máte vlastně nový dům. U lokomotiv zůstává rám, podvozky a palivová nádrž, další komponenty jsou nové, třeba spalovací motor, systémy řízení, zabezpečovací systémy, kapotáž, kabina strojvedoucího a vlastně vše vyjma základu,“ doplnil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.