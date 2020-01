Budou ekologická témata lomcovat kampaní před krajskými volbami, jež se uskuteční na podzim, více než kdykoli v minulosti? Dá se to očekávat, a to nikoli pouze s ohledem na atmosféru ve společnosti nebo třeba vzhledem k tomu, jak hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) společně se svým týmem propaguje vysazování stromů v rámci kompenzace takzvané uhlíkové stopy - zjednodušeně řečeno dopadů lidské činnosti na planetu a její životní prostředí.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Vnést zelená témata do krajských voleb chce také Strana zelených, jež to o víkendu ohlásila na svém sjezdu v Ústí nad Labem. S tím, že postoj ke klimatické krizi musí podle mínění straníků být hlavním tématem parlamentních voleb v roce 2021 – a už letošní krajské volby by se měly stát jakýmsi předznamenáním.