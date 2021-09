Objeví se dva unikáty, které v závodu už kdysi – opravdu kdysi dávno – startovaly. Stroje, které zde měřily síly se soupeři v době, kdy nešlo o závod pro veterány: motocykl české značky Orion a automobil Start málo známého českého výrobce.

Poprvé tento závod do vrchu, jízdu ze zbraslavského náměstí na kopec Cukrák poblíž Jíloviště, pořádal tehdejší Klub českých automobilistů v roce 1908. První ročníky byly významné pro popularizaci motorismu; konaly se vždy při příležitosti mezinárodního autosalonu v Praze. Naposledy se takto závodilo před devadesáti lety: v roce 1931. Nyní, kdy závod pořádá Veteran Car Club Praha a soutěží historické stroje v jízdě pravidelnosti (nejde o co nejvyšší rychlost, ale o to projet daný úsek dvakrát s co nejshodnějšími časy), se startuje na stejném místě; tam si také zájemci budou moci vozidla prohlédnout v sobotu mezi 10. a 13. hodinou. Cíl je však Na Baních nad Zbraslaví – původní trasu totiž protíná dálnice.

Po soutěžních jízdách, jichž se podle ředitelky soutěže Markety Profeldové má zúčastnit 152 posádek, se historická vozidla vydají do Jíloviště. Vedle jejich výstavky pro veřejnost tam zájemci budou moci zhlédnout výstavu fotografií Jaroslava Sejka a motoristické obrazy Jurije Ševčuka.

Také nedělní dopoledne nabídne výstavu historických vozidel v Jílovišti – přičemž Profeldová radí zajet se podívat právě tam: je tam více prostoru než na zbraslavském náměstí, a tudíž i lepší příležitost k focení. Slavností zakončení, opět s programem pro veřejnost zdarma, se pak chystá odpoledne v Tuchoměřicích před Engine Classic Cars Gallery. I se slalomem na čas, což je novinka letošního ročníku. Z Jíloviště tam historické vozy vyrazí přes Dobřichovice, Lety a Mořinu.

Závod o pohár Elišky Junkové je poměrně nově také součástí šampionátu Grand Prix historických automobilů o pohár prezidenta Autoklubu ČR. Letošní jízda bude navíc věnována vzpomínce na zesnulého Roberta Příhodu – spoluzakladatele sbírky automobilů Praga, jež bývala k vidění v muzeu ve Zbuzanech.

Návrat unikátů, které v závodu kdysi startovaly

- Národní technické muzeum představí vzácný motocykl české značky Orion. Jde o sportovní model F 58A z roku 1928. Stroj prošel v restaurátorských dílnách muzea náročnou dlouholetou renovací. Do sbírek byl získán v roce 2004 poté, co dosloužil jako rekvizita při natáčení amerického seriálu Mladý Indiana Jones. Jako nově zrestaurovaný sbírkový předmět se veřejně představí poprvé.

- Ján Kosík pojede s dvouválcovým vozem Start typ B z roku 1919, který ještě ve třicátých letech minulého století sloužil akademickému malíři Františku Havránkovi. Osvědčil se mu i v nejtěžším horském terénu – a v některých částech Slovenska byl patrně vůbec prvním automobilem, který tam dojel. Jak uvádí Jiří Mewald v časopisu Motor Journal, královéhradecká automobilová továrna Start patří mezi méně známé české výrobce motorových vozidel; na rozdíl od jiných menších automobilek se však po určitou dobu její vozy poměrně dobře prodávaly. Hlavně ve východních Čechách to byly populární automobily, které se vyznačovaly spolehlivostí a nenáročností.



Zdroj: Bohumil Pácl Autoklub České republiky