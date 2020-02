Na 1161 vyčíslili středočeští hasiči počet zásahů souvisejících s počasím – tedy s řáděním vichru – od doby platnosti výstrahy meteorologů před riziky spojenými se silným větrem neboli od nedělní 22. hodiny.

Prudký vítr zasáhl Benešovsko v pondělí 10. února 2020. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Do pondělní 18. hodiny jich napočítali přesně 1161. V době mezi pátou a šestou odpolední už přijali jen 44 oznámení, přičemž s počasím mělo souvislost 42 událostí. V předcházejících hodinách to ale byl úplně jiný šrumec. Nejfrekventovanější se stala hodina mezi 13. a 14. hodinou. To měli hasiči po celém kraji 332 výjezdů, z nichž s počasím souviselo 332.