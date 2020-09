Cyklistická výzva je již tradiční akcí, jejímž cílem je především zdůraznit význam jízdního kola i vlastních nohou jako dopravního prostředku. Prostě: přimět lidi po dva týdny k bezmotorovému „pohybu na vlastní pohon“. A to s připomenutím jak souvislostí zdravotních, tak i ekologických a urbanistických. Nyní však získává i koronavirové aspekty: z hlediska možnosti šíření nákazy lze jízdu vnímat jako bezpečnější než třeba svezení v autobuse, který v době dopravní špičky bývá i hodně zaplněný…

To všechno může být důvodem, proč se připojit k zářijové výzvě Do práce a do školy na kole, která startuje v pondělí. „Dva týdny do práce a do školy na bicyklu, koloběžce – či pěšky nebo poklusem,“ upřesnila za organizátory ze spolku AutoMat Anna Kociánová, že šlápnout do pedálů není podmínkou. Důležité je „šlápnout do toho“. „Výzvu AutoMat vypisuje už čtvrtým rokem v souvislosti s Evropským týdnem mobility – a chce tak motivovat k bezmotorovému pohybu i během podzimu,“ připomněla.

Tradici už má také květnová akce Do práce na kole, jež i navzdory aktuální epidemiologické situaci přilákala v celé republice 16 tisíc účastníků. Nebo snad právě kvůli ní? „Řada z nich sedla na bicykl poprvé právě proto, že tato forma dopravy je nejen ekologická, ale v dané situaci i nejzdravější a nejbezpečnější,“ poznamenala Kociánová. S tím, že stejné důvody budou aktuální i nyní. A navíc: člověk takto mnohem lépe pozná své město a najde si k němu bližší vztah.

I když bezmotorová výzva startuje již v pondělí, registrovat se k účasti je možné až do středy. Registrace slouží k tomu, aby zapojení do akce bylo možno ozvláštnit soutěží týmů kolegů, jejímž jediným měřítkem je pravidelnost. „Každý účastník uhradí startovné 100 Kč, ale na oplátku získá stokorunovou poukázku do e-shopu AutoMatu. Studenti a studentky mají účast zdarma,“ upozornila Kociánová.

Registrovat na webu Dopracenakole.cz se účastníci musí pod některým z pořadatelských měst, jimiž jsou ve středních Čechách vedle Kladna ještě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Příbram, Rakovník a Říčany. Soutěžit lze akce kdekoli – jen si je třeba při registraci vybrat jedno z pořadatelských měst, kde se konají i doprovodné akce včetně vyhlášení výsledků. Rozhodující je tak volit i podle toho, jak daleko si jsou účastníci ochotni zajet pro případnou výhru – a pro leckterého Středočecha tudíž může být zajímavé i soutěžit „pod Prahou“. Právě v hlavním městě se ostatně v rámci výzvy koná rovněž „snídaně pro cyklisty, běžkyně a chodce“, jak uvedla Kociánová. „Na něco dobrého a také popovídání si o udržitelné dopravě jsou všichni zváni v úterý 15. září na náplavku pod Výtoň,“ připomněla.