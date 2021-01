Pro záchranáře má podle Kemrové být určeno 76 milionů korun – jak upřesnil radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), skutečně především na sanitky – a podpořit hasiče v obcích by mělo 42 milionů. V jejich případě se podle slov náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslava Michalika (STAN) jedná o tradiční podporu projektů spolufinancovaných ministerstvem vnitra. „V rámci rozpočtu budou tyto peníze převedeny do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS hned poté, co dojde ke schválení změny rozpočtu,“ odkázal Michalik na klíčové rozhodnutí krajského zastupitelstva, s nímž se počítá na zasedání chystaném na 22. únor.

Podávat žádosti o krajské dotace by pak hasičské sbory měly v dvoutýdenním intervalu od 6. do 20. dubna. Vedle Michalikem zmiňovaného spolufinancování projektů primárně podpořených dotacemi od ministerstva vnitra by peníze mělo být možné získat také na doplnění a obnovu vybavení jednotek (tedy na pořízení věcných prostředků požární ochrany, jak se tento účel označuje v úředničtině) – a rovněž na podporu preventivních aktivit plynoucích ze spolkové činnosti. Pro hasiče nejde o novinku; tyto formy podpory znají z minulých let.

Hejtmanka Petra Pecková (za STAN) dává vyčlenění peněz pro krajskou záchrannou službu i pro hasičské sbory do souvislosti jak s plněním předvolebních slibů, tak s aktuální koronavirovou pandemií – s jejímž zvládáním obě složky pomáhají od počátku. „Záchranka dokazuje, že je v těžkých chvílích schopna nasadit lidské síly i techniku do míry, která výrazně přesahuje běžnou úroveň. Bez kvalitního technického vybavení, včetně moderního vozového parku, se profesionální záchranná služba nemůže obejít,“ uvedla hejtmanka, když současně chválí i vysvětluje. „Dobrovolní hasiči se pak osvědčili nejen při rozvozu osobních ochranných prostředků nebo dezinfekce do obcí, nemocnic či domovů seniorů, ale hlavně odvádějí skvělou práci i mimo pandemii,“ zdůraznila Pecková. A nemyslí tím jen to, že členové jednotek dobrovolných sborů po boku profesionálů aktivně hasí, když zrovna někde hoří. Nebo se chopí motorových pil, když vichr sráží stromy. A leckteří vyrážejí třeba i k dopravním nehodám. „Jsou nezastupitelnou součástí veřejného života v obcích. Zaslouží si naši pomoc a podporu – a to nejen finanční,“ zdůraznila Pecková.