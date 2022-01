Přesně to se tentokrát povedlo, připomněl ve čtvrtek krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). „Jsem rád, že se nám pro tento rok podařilo zachovat stávající síť pohotovostních služeb a rozšířit ji o zubní pohotovost na Benešovsku a Kladensku,“ konstatoval. S tím, že zejména na Benešovsku tato služba dlouhodobě chyběla, a tak zástupci kraje hledali možnosti a vedli jednání o tom, jak ji zajistit. Naopak se stomatologickou pohotovostí v Kladně to bylo méně komplikované. „Tato ordinace zajišťuje víkendové služby standardně – a po společném jednání došlo se souhlasem poskytovatele k zařazení do naší krajské sítě,“ uvedl Pavlík.