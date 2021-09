Také náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík hovoří řečí, jež pacientům, kteří od svého lékaře slyšeli, že za ně zdravotní pojišťovna odmítá uhradit péči i v řádu stokorun, musí znít jako z jiné planety: „Investujeme do zvyšování dostupnosti a zlepšování přístupu pojištěnců k nejmodernější terapii. Klíčem je aktivní léková politika VZP, která zásadně změnila dostupnost moderní terapie pro naše pojištěnce a řízení výdajů na tyto nákladné terapie…“ Konkrétně zmiňuje nejmodernější terapii pro pacienty s cystickou fibrózou, onkologickými diagnózami nebo právě SMA.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek v té souvislosti připomněl, že toto je cesta, jíž by se nejrozšířenější zdravotní pojišťovna v zemi chtěla ubírat: zajišťovat pro klienty tu nejlepší možnou péči, která je k dispozici. „Už dnes se Česko z pohledu dostupnosti moderních vysoce inovativních, a tedy i nákladných léčivých přípravků posouvá na přední místa mezi evropskými zeměmi,“ pochlubil se.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.