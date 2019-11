Přitom 18 procent z nich ji mělo za poslední roky dokonce více než třikrát. Ukazuje to průzkum, který dělala agentura ppm factum pro společnost Sanofi.

V minulých týdnech se ale dal zaznamenat krátkodobý nedostatek vakcín, situace je ale nyní vyřešená. „Podle informací od zdravotního ústavu jsou vakcíny opět dostupné, distribuce začala již v minulém týdnu. Nemáme informaci, že by byl nějaký problém,“ uvedla Dana Šalamunová, mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Současná situace kolem chřipky je taková, že je pro současné období standardní. „Zaznamenáváme mírný nárůst nemocnosti,“ uvedla Dana Šalamunová.

Očkování doporučují hygienici také zejména chronicky nemocným pacientům, těhotným ženám a i zdravotníkům a sociálním pracovníkům. „Doporučujeme proto včas myslet na ochranu a prevenci,“ říká ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová. „Vzhledem k poklesu hladiny ochranných protilátek a k tomu, že vakcína má pro každou chřipkovou sezónu poněkud složení, je třeba dát se očkovat každý rok,“ uvedla. Očkovat proti chřipce se můžete nechat u svého praktického lékaře nebo v některém očkovacím centru.

Preventivní opatření proti chřipce

- dodržování osobní hygieny,

- používání jednorázových papírových kapesníků,

- pravidelné mytí rukou mýdlem a teplou vodou,

- zvýšení příjmu vitamínů,

- v době zvýšeného výskytu chřipky se vyhýbat uzavřeným prostorám s velkým počtem osob,

- v případě, že na sobě pozorujete první příznaky onemocnění (např. suchý kašel, bolesti svalů nebo kloubů nebo mírně zvýšenou teplotu), vyhněte se pobytu v kolektivu (cestování MHD, zaměstnání).

Ideální čas pro to nechat se oočkovat je podle odborníků konec podzimu, to je zhruba měsíc před očekávaným nástupem chřipkové sezóny. Očkování proti chřipce by měli lidé stihnout do prosince. „Zejména u rizikových pacientů, mezi něž se kromě chronicky nemocných řadí například senioři, se vzhledem k udržení dostatečné hladiny protilátek ukazuje pozdější termín vakcinace jako výhodnější ve srovnání s očkováním v dřívějších podzimních měsících,“ upozorňuje na nové poznatky Libor Kytýr, ředitel komunikace společnosti Sanofi.

V současné době mohou lékaři očkovat pacienty vakcínou, která je tzv. tetravalentní. V Evropě totiž podle odborníků chřipku způsobují čtyři kmeny těchto virů. Ty se objevují najednou, ale v různém poměru, jejich výskyt se dá jen těžko předvídat. Poslední dva roky je na českém trhu dostupná čtyřvalentní vakcína, ta poskytuje širší ochranu proti chřipce. Na rozdíl od třívalentní vakcíny chrání proti více chřipkovým kmenům najednou.

Očkování proti chřipce je ze zdravotního pojištění hrazeno:

- osobám starším 65 let;

- osobám po splenektomii nebo transplantaci krvetvorných buněk;

- osobám trpícím závažným chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem;

- osobám umístěným v léčebnách dlouhodobé péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje