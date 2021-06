Vzpomínat na sbohem dané sovětům mohou Středočeši na Smíchově

Jak před třemi desítkami let vypadala doba, kdy se Миловице měnily v Milovice? Zajet se podívat na originální záběry přibližující odsun sovětských vojsk z tehdejšího Československa i co (z)bylo pak, mohou středočeští zájemci do Prahy.

Ve smíchovské 400 ASA Gallery bude ve čtvrtek zahájena výstava dosud nezveřejněných fotografických záběrů Karla Cudlína, které tuto éru v letech 1990–1991 zachytily; doplňuje je i krátký film Vojty Dukáta mapující poslední dny sovětských vojáků před jejich odjezdem. Název výstavy hovoří za vše i svou grafickou úpravou: ODCHOD! K těmto momentům dospěly události začínající o bezmála 23 let dříve takzvaným vstupem vojsk části zemí tehdejší Varšavské smlouvy; po srpnu 1968 pak následovalo dlouhé období dočasné přítomnosti sovětských vojsk. „Když okupační armáda konečně odešla, našli jsme za ploty a drátěnými zátarasy otisk sovětské reality," zavzpomínal Cudlín. Přičemž připomíná stopy na budovách, krajině i lidských životech – aniž by nacházel alespoň náznaky úcty k čemukoli. K vidění bude výstava v galerii, již spolek fotografů 400 ASA vytvořil z někdejší trafostanice v ulici Kováků, do 12. září. Pro veřejnost bude otevřena denně kromě pondělka od 11 do 18 hodin.