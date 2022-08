Potvrdila to ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Jana Tomicová: „Průběh sezony letní dětské rekreace ve Středočeském kraji se i nadále doposud jeví jako klidný – bez mimořádných událostí.“

Hlavní trapiči: klíšťata a hmyz

Nač si děti mohou stěžovat asi nejvíc, jsou klíšťata. Jejich aktivita byla během července vysoká. Táborníky tito parazité potrápili zejména v některých Příbramska, Benešovska a Kutnohorska, ale i na Kolínsku a Mělnicku. Naopak koronavirus letos zatím středočeské tábory ponechal stranou své nevítané pozornosti: výskyt onemocnění covid-19 nebyl evidován během celého července.

Nejen počasí, ale i kvalita vody přeje koupacím radovánkám. Až na výjimky

Vedle odstraňování klíšťat táboroví zdravotníci zapisovali do zdravotnických deníků zejména ošetření drobných poranění a odřenin, bolesti hlavy bez dalších příznaků, nevolnost – a také alergické reakce v souvislosti s bodnutím hmyzem, připomněla Zora Šíchová z krajské hygienické stanice. „Výjimečně byly zaznamenány méně závažné úrazy dětí jako například vyvrknuté kotníky, zhmožděniny, řezné rány – ale také například zlomenina ruky,“ konstatovala.

Navzdory poměrně horkému počasí nijak zvlášť neřádily ani zažívací obtíže, jimž se v takových podmínkách daří. Pouze v úvodu července řešili pracovníci krajské hygieny jednu epidemii gastroenteritid, a to s lehčím průběhem. I z epidemiologického pohledu tak ředitelka Tomicová může konstatovat, že sezona letní dětské rekreace je ve středních Čechách relativně klidná.

Problémy jsou především kolem vody

Na táborech a podobných akcích hygienici ve středních Čechách provedli od počátku prázdnin do 29. července celkem 114 kontrol – přičemž deset z nich bylo zaměřeno speciálně na zajišťování stravy. Během prvního měsíce prázdnin zjistili celkem 14 závad. Ty se nejčastěji vztahovaly k zásobování pitnou vodou. Ze čtrnácti odebraných vzorků jich při laboratorním rozboru nevyhovělo devět, a to většinou kvůli mírnému zhoršení kvality po stránce mikrobiologické. Vždy následovala nápravná opatření: zajištění náhradního zásobování plus vyčištění a provedení dezinfekce trvalého zdroje (zpravidla studny).

Lidé chodí na zmrzlinu i přes vyšší ceny, někteří však už ne tak často

V táborových kuchyních narazili hygienici na jednu potvrzenou závadu, a to nedodržení spotřebních lhůt skladovaných potravin. Dále se našla čtyři pochybení plynoucí ze zdravotní dokumentace dětí: na tábor byli přijati účastníci bez povinného očkování. Počet závad ale ještě nemusí být konečný – některé z uskutečněných kontrol totiž zatím nebyly uzavřeny. Kompletní tudíž není ani bilance pokut za červenec. Zatím padly čtyři finanční sankce, a to v celkové výši 9000 Kč. Po uzavření některých z již uskutečněných kontrol se zřejmě obě tato čísla zvýší.

K 29. červenci měli hygienici ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 249 klasických táborů s 384 běhy a 25 299 zúčastněnými dětmi. Ohlášeno bylo ještě 50 menších akcí (s 66 běhy a účastí 2027 dětí).

