„Dřív stavěl – a teď nestaví,“ zaslechl Deník debatu dvou pasažérek v příbramském autobusu. Vzápětí se ukázalo, že řeč není o veřejné dopravě, ale o jízdách v domě: výtah, který přibíral další lidi, i když už byl obsazený, to teď nedělá: přivolávaná kabina často nezastaví, jen „projede kolem“. Objeví se až po chvíli. Nejde o poruchu, ale o záměr – a je to kvůli koronaviru. V rámci opaření proti šíření nákazy nechali někteří správci budov provoz zdviží upravit.

Blokovaný sběr po patrech

Někde zůstali lidé překvapeni, jinde se o novince dozvěděli z vývěsky. Třeba v jednom z paneláků na sídlišti v pražské Krči, kde vše vysvětluje předseda výboru společenství vlastníků Evžen Trafina: „Po dobu zvýšených pandemických opatření nebude kabina výtahu zastavovat směrem dolů v patrech při více volbách (zablokovaný sběr kabiny).“ Právě společenství vlastníků si o podobných úpravách rozhodují, potvrdila Deníku ředitelka Stavebního družstva Ocelář v Kladně Ivanka Halamová. „Je to na nich, jak se lidé v jednotlivých domech domluví,“ konstatovala.

Vyřadit funkci sběru doporučuje ke snížení rizika přenosu nákazy třeba společnost Výtahy Praha i na svém webu: „Výtah, který poveze osobu v kabině, nebude zastavovat a přijímat další osoby k přistoupení. Nejdříve se vyřídí požadavek cestující osoby a teprve až bude výtah prázdný, bude reagovat na další požadavky.“ S tím, že tohle se dá zařídit úpravou softwaru, případně výměnou řídicího bloku. „Určitě je o to zájem,“ potvrdil v úterý Deníku zástupce firmy Miroslav Louda. „Stačí poslat na e-mail požadavek – a my hned zašleme cenovou nabídku,“ reagoval. Poskytnout lze i další služby: například výměnu podlahové krytiny, aby měla hladký a snadno omyvatelný povrch, či třeba nanesení speciální ochranné fólie na ovladače a další citlivé části kabiny, aby se daly čistit a dezinfikovat i mokrou metodou bez rizika poškození elektroniky nebo naleptání povrchů.

Paneláky i veřejné budovy

Někde si správci objektů úpravy výtahů kvůli koronaviru objednávají, jinde je zatím nikdo nežádal. Taková je třeba zkušenost Jiřího Krejčíka ze společnosti Výtahy Čelákovice. „U výtahů v našem portfoliu jsme tento požadavek nezaznamenali,“ konstatoval. Naopak Pavel Scharhag za společnost Výtahy Příbram potvrzuje, že tyto zakázky firma dělala nejen v bytových domech. „Takovou zkušenost máme – a nejen z panelových domů, ale i z některých veřejných budov,“ sdělil Deníku. „Je věcí majitele výtahu, zda preferuje při provozu výtahu energetické hledisko (tedy sběr výtahu) nebo preventivní opatření v podobě omezení kontaktu s jinými osobami (tedy jednoduché řízení výtahu),“ vysvětlil.

Výtahářské firmy už v reakci na koronavirová rizika přišly s rozmanitými řešeními, řekl Deníku manažer oborového informačního serveru i-vytahy.cz Tomáš Přeučil. Připomněl, že si lze třeba objednat do kabiny dezinfekční UV lampu ničící viry a bakterie. „Výtah podle váhy zjistí, že je kabina prázdná, vydezinfikuje ji – a ta přijede už bezpečná,“ upozornil na jednu z vychytávek pro současné poměry. Softwarová úprava zajišťující, aby výtah s inteligentním řízením nepřibíral další lidi, i když by to podle zjištěného zatížení ještě bylo možné, patří k těm spíš jednodušším.

Přeučil také zmínil zprávy ze španělského Bilbaa, jež se před měsícem objevily i v našich médiích: v šestnáctipatrovém obytném domě se kooronavirem během ledna nakazilo 33 obyvatel či jejich návštěvníků – a šest lidí zemřelo. Tahle situace byla dávána do souvislosti právě s používáním výtahů. Podobné informace dokážou podnítit zájem o dezinfekci společných prostor v domě – i pátrání po možných technických opatřeních, která by riziko omezila.

Koronavirová etiketa ve výtahu

- Nesahejte na tlačítka holými prsty

- Nezaplňujte výtah; počkejte raději na další

- Ve výtahu je lepší mlčet

- Výtah je nutné pravidelně dezinfikovat



Zdroj: společnost KONE