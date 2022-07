Již k pátku připomíná Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu pozvání na multižánrový festival Vlčkovice fest , který se mezi Neustupovem a Jankovem na Benešovsku koná až do neděle. Jeho posláním je nejen přivést do regionu návštěvníky i originální kulturní dění, ale také propagovat aktivity pořádající pořádající organizace Statek Vlčkovice, která se zaměřuje na pomoc dětem a rodinám z Voticka v nepříznivé sociální situaci – a rovněž na tuto činnost vydělávat peníze.

„Kromě různorodých hudebních vystoupení se návštěvníci mohou těšit na divadla pro děti i dospělé, filmy, výstavy, čtení, DJ`s, workshopy, fotbalový turnaj, dětský program, bohoslužbu a další,“ shrnula Dlouhá rozmanitost programu.

V pátek a v sobotu také do středních Čech zavítá hudební festival Hrady CZ, jehož 17. ročník se uskuteční během léta na významných českých a moravských historických památkách v osmi různých krajích České republiky. Celorepublikový program, postavený na vystoupení špiček české a slovenské hudební scény, začíná právě nyní na Berounsku: na Točníku. Návštěvníkům nabízí i možnost stanování.

Jezero Poděbrady zve v sobotu na hudební přehlídku Barvy léta, která je také už tradiční akcí – koná se 21. ročník. „Fanoušci nejen rockové a punkové hudby se mohou těšit na Tři sestry, Lenny, Alkehol, E!E a další,“ připomněla Dlouhá dramaturgickou rozmanitost. S upozorněním, že součástí doprovodného programu je i běžecký závod Magorova desítka – a ti méně sportovně naladění pak jistě uvítají množství různorodých pokrmů, dětský koutek, oddychovou zónu s čajovnou, stánky s merchem kapel, svítící a ozdobné doplňky, malování na tělo – a řadu dalších stánků včetně výčepů.

V sobotu se lze vypravit také třeba na Jurkovič open air festival v Jílovém u Prahy. I ten už má tradici: uskuteční se sedmý ročník; nicméně poprvé se objeví druhé pódium na nádvoří muzea. Muzeum také na počest Petera Jurkoviče vystaví autorské designové elektrické kytary. „V městském parku za muzeem vystoupí Marcus Jurkovič a Motion Food, Michal Prokop Trio, Bára Poláková, Flamengo Reunion Session, Krausberry,“ upozornila Dlouhá na hlavní program.

V sobotu i v neděli zve také na Oživlý středověk v podhradí hradu Zlenice neboli ke Hlásce u Senohrab na Praze-východ. Poutníkům, již by delší cestu vážili a znalí nejsou místních zákoutí, se sluší připomenout, že jde o zříceninu směrem poledním (jižně) od Senohrab u Sázavy; nikoliv tu, jež stranou půlnoční k Mnichovicím hnedle na očích nalézá se a slove Ježov. Návštěvníci se budou moci přenést do doby Karla IV. a vyzkoušet si různá středověká řemesla. Umožní jim to řemeslníci, kteří jednou za rok přijíždějí na zříceninu hradu, aby podpořili konzervaci této památky.

O něco kratší skok do minulosti nabídne sobotní den řemesel ve skanzenu Vysoký Chlumec na Příbramsku, kde bude k vidění práce kamnářů, tesařů, hrnčíře, řezbáře, předení na kolovrátku a další tradiční vesnické dovednosti. „Na vlastní kůži si návštěvníci budou moci vyzkoušet výrobu sýrů, píšťalek, drátování a pečení perníků. V provozu také budou mlýn, pila a kovárna,“ připomněla Stanislava Moravcová z příbramského muzea, jež skanzen provozuje jako jednu ze svých poboček.

