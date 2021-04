Prostor, jehož stěny v minulosti lákaly amatérské čmáraly cítící potřebu zvěčnit svůj podpis sprejem či fixem, vyzdobil ChemiS skutečně profesionálně.

Cestující potěší stříkané malby odkazující jednak na to, že se svezou (či právě svezli) vlakem, jednak na to, že dojet nemusí pouze do Benešova či do Prahy, ale i mnohem, mnohem dál. Vedle motivů železnice totiž nechybí ani obrázky upomínající na daleké končiny. A chodec si může opravdu připadat jako v obří galerii, jež nezavírá ani v časech koronaviru.

Na dílo, které vznikalo od podzimu, padlo 433 sprejů. Taková alespoň byla správná odpověď na soutěž, kterou v souvislosti s výmalbou podchodu na nádraží uspořádala on-line mnichovická Základní škola T. G. Masaryka. Ta ostatně vznik díla sledovala s velkou pozorností. Pořízenou videokroniku, kde se i žáci nerozpakují umělce zeptat na vše, co je zajímá, je možno zhlédnout v její facebookové galerii – a za vidění opravdu stojí.

Hned v prvním dílu, natočeném v říjnu, tvůrce ještě před prázdnými stěnami slíbil: „Bude to ohromný, dá to hodně páce – a máte se na co těšit.“ Nelhal ani nepřeháněl. A Roman Kelbich, který vyučuje výtvarnou výchovu, se dokonce jako iReportér představující novou výzdobu podchodu a jejího autora objevil v březnu i v televizi; na ČT24. Ostatně – mnichovická škola se o výzdobu podchodu zajímala už před deseti lety. Tehdy vytvářeli obrázky žáci podle ladovských motivů.

Bude v Mnichovicích platit pravidlo, které říká, že žádný sprejer neponičí dílo jiného sprejera, pokud vidí, že by zasáhl do díla umělce lepšího než je on sám?