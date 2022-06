„Naštěstí se neobjevilo žádné drama,“ konstatovala Homolová. Hodně zásahů mělo jedno společné: záchranáři je mohli zaznamenat se slovem „ebrieta“ – tedy vliv alkoholu. „Ošetřování opilostních stavů vedlo v některých případech až k převozu do zdravotnického zařízení,“ poznamenala Homolová.

Na druhou stranu se objevily i případy, kdy šlo o planý poplach. Někdy se svědci vylekali víc, než bylo nutné. Opakovaně tak byli zdravotníci voláni k „člověku v bezvědomí“, někdy i s hlášenými křečemi – načež se ukázalo, že zbytečně. „Na místě jsme zjistili, že jen spal,“ konstatovala Homolová. Zdravotníci tak dotyčného probudili, zjistili, jak se věci mají – a po vyhodnocení situace často nechali, ať si ještě chvíli odpočine. Nebo dotyčný ani nespal: jednoho z těchto „pacientů“ záchranáři našli opřeného o stánek, když pojídal kebab…

Jízdu pro pomoc zastavila policie

Smolným dnem se stala sobota pro pár z řad návštěvníků, když se ženě udělalo ve stanovém městečku nevolno a její partner se rozhodl převézt ji autem ke stanovišti zdravotníků. Jenže ho podobně jako spoustu dalších zastavila ke kontrole hlídka policie – a při dechové zkoušce nadýchal alkohol. Jet dál tedy nemohl. Ženu posadili policisté do svého auta – a ke stanovišti zdravotnické asistence ji dopravili sami. Ukázalo se, že její stav není vážný a komplice se po čase vytratí – nicméně tím nebylo vyřešeno vše. Policisté ji přivezli samotnou; chyběl jí i mobil. Vznikla pak vypjatá situace; naštěstí se podařilo dohledat partnera, který se o ni dále postaral.

Dalšími opakovanými problémy se staly tradiční úrazy – třeba ty spojené s pohybem na festivalové ploše – stejně jako dopady počasí v podobě úpalu a úžehu či alergické reakce, připomněla Homolová. Ředitel zdravotních činností Záchranné služby ASČR Praha-západ Petr Štěpánek Deníku v sobotu připomněl i takové komplikace jako bolesti břicha, zablokovaná záda či zhoršení chronických onemocnění návštěvníků.

Řadu komplikaci se dařilo vyřešit na místě, řekl Deníku v sobotu Štěpánek. „Ne každý pacient je odvážen do zdravotnického zařízení,“ konstatoval s tím, že lidé se zdravotními komplikacemi, jejichž stav nevyžadoval transport do nemocnice, mohli přímo v místě konání akce využít lůžka ve dvou nafukovacích stanech. Podle jeho slov lze na těchto lůžkách nejen přečkat stav lehčí intoxikace, ale třeba se zotavit z nevolnosti, řešit aktuální zhoršení chronického onemocnění, počkat, než odezní alergická reakce – nebo třeba než dokape infuze. Je tak možné leckteré komplikace vyřešit přímo na místě.

Stany pomáhají i při neštěstích

Vedle ošetřoven v kontejnerech, které jsou vlastně samostatnou ordinací, umějí právě stany záchranářů vyvolat mezi festivalovými návštěvníky značnou pozornost. Samaritáni je používají i na jiných větších akcích s početnou návštěvou, kde zajišťují zdravotnickou asistenci. Není to však účel, kvůli němuž je pořizovali především. Primárně je tento stan, plně vybavený lůžky, zdravotnickými přístroji a materiálem, určený pro nasazení při hromadných neštěstích; pro tento účel je důležité, že na místě určení může stát do pěti minut po příjezdu.

I v „ostrých akcích“ spojených s hromadným postižením osob se už tyto stany osvědčily. „Měli jsme je třeba po tornádu na Moravě,“ řekla Deníku Homolová. Pro operativní použití jsou podle jejích slov velmi praktické: je to zase něco jiného než kupříkladu speciální vybavení pražských záchranářů v podobě kamionu Golem nebo „velké sanitky“ na podvozku Mercedes-Benz Atego. Ty umějí dojet leckam, ale všude se nedostanou. Se stanem je to snazší: složený se dá naložit na vozík nebo do dodávky.