Cesta, která dává smysl. Tak Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ označila rozhodnutí stát se policistou. Připomíná, že i poté, co na počátku září ke středočeské policii slavnostně nastoupily tři desítky nových posil, které před zařazením do služby na obvodních odděleních či dopravních inspektorátech čeká roční odborná příprava, se další zájemci stále mohou hlásit. „Středočeský kraj se potýká s volnými místy,“ konstatovala.

Ilustrační foto - kontrola cyklistů | Foto: Deník / Attila Racek

Kde by policie chtěla své týmy posílit, případným zájemcům o přijetí do služebního poměru ukazuje velmi názorně – v mapce na náborovém webu na adrese nabor.policie.cz. Je se tak možno „proklikat“ až na podrobnosti o konkrétním postu, pro který by se případný uchazeč mohl začít připravovat – pokud tedy předtím projde přijímacím řízením.