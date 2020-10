V úterý o tom informovala mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Aneta Řehková. S tím, že nová stanice má být navíc koncipována tak, aby do budoucna byla připravena i na možnost dalšího protažení metra. Ano, směrem „ven“ z Prahy.

Prozatím se však právě zde počítá jak s přestupním uzlem mezi individuální automobilovou dopravu „přespolních“ dojíždějících do Prahy, tak s přestupem z autobusových linek Pražské integrované dopravy přijíždějících z jihozápadu Středočeského kraje, potvrdil v úterý náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (za Praha sobě), který je současně předsedou dozorčí rady DPP. „Navíc stanice bude připravena na pokračování směrem do Středočeského kraje,“ potvrdil, že eventualita prodloužení pražského metra mimo Prahu je reálně zvažovanou variantou. Ne tedy nějakým přeludem.

Zatím jsou to plány na papíře, avšak v dohledné době by se mohly začít rýsovat přesnější obrysy. A pak i brzy měnit v realitu. Práce na prodloužení sítě metra o 62. stanici s další doprovodnou infrastrukturou by podle aktuálních plánů mohly začít v roce 2023 – a s uvedením do provozu se počítá již o dva roky později: v roce 2025. To vše za 1,4 miliardy korun.

„DPP již vypsal veřejnou zakázku na výběr projektanta této investiční akce,“ naznačila Řehková, že představované plány jsou míněny vážně – a hlavní město podniká konkrétní kroky k jejich naplnění. „Součástí projektu jsou také stavba dvou nových hal ve stávajícím depu Zličín, přestavba kolejiště a modernizace zabezpečovacího zařízení,“ upřesnila. Haly by v depu měly rozšířit odstavnou kapacitu, s využitím i pro část souprav z linky A, uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski. „Kromě toho máme na Zličíně zkušební trať, kterou budeme využívat pro testování nových vozů plánovaných pro linku D. Také pro ně zde musíme včas vytvořit dostatečnou kapacitu,“ uvedl.

Z celkových odhadovaných nákladů by si projekční práce měly ukousnout zhruba 93 milionů korun. „Výstavba samotné stanice spojená s novým kolejovým rozvětvením a modernizací zabezpečovacího zařízení vychází zhruba na 860 milionů – a výstavba hal 312 milionů. Zbytek připadá na úpravu a výměnu technologií či inženýrskou činnost,“ konstatovala Řehková.