/FOTOGALERIE/ Neobvyklé setkání v porodnici zažila v sobotu středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN), jež vydala do Kolína přivítat první středočeské miminko roku 2021. Je jím Ema Tvrdíková, která se mamince Nikole a tatínkovi Jiřímu narodila hned z kraje nového (i Nového) roku; v pátek tři minuty půlnoci. Holčička, jíž v porodnici naměřili 50 centimetrů a navážili 3710 gramů, bude s rodiči bydlet v Bohouňovicích 1 u Červených Peček.

Z vítání prvního středočeského miminka 2021 hejtmankou Petrou Peckovou. | Foto: Středočeský kraj

O typické setkání se však nejednalo. V rámci opatření proti šíření koronaviru platí v porodnici zákaz návštěv – a když je někdo hejtmanka, neznamená to, že by měl výjimku. S paní Nikolou a slečnou Emičkou se tak Pecková mohla vidět jen přes sklo – a přinesené dárky jim musela poslat prostřednictvím lékaře. I tak to bylo moc pěkné ráno, zhodnotila Pecková. S tím, že na tyhle chvíle určitě nezapomene – stejně jako si pamatuje na své první „starostenské miminko“.