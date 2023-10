XV. Putování šternberskou historií

Kdy: sobota 21. října a neděle 22. října od 9.00 do 17.00

Kde: hrad Český Šternberk

Za kolik: 250 Kč, 160 Kč/snížené, 100 Kč/děti od 4 do 15 let

Proč přijít: Vydejte se na putování dějinami hradu a rodu Sternbergů. Historické postavy návštěvníkům předvedou, jak umí být zdejší život náročný i odvážný.