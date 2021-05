Originální a vesele laděné propagační video k očkování proti koronaviru natočilo očkovací centrum v Dobřichovicích na Praze-západ. Přičiněním účinkujících občanů Dobřichovic, kozy Amálky a režisérky Lucie Kukulové vlastně vzniky hned dvě verze nahrávky: oficiální a „nekorektní“, která na YouTube získala podstatně větší popularitu. V pátek po ránu to alespoň naznačovala sedmkrát vyšší návštěvnost. A během dne přibyly uhlazené verzi pár stovek zhlédnutí, zato té rozcuchanější dva tisíce.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Dá se ale očekávat, že mohou vyvstat debaty, zda by neoficiální verze neměla být zařazena do úřady již aktuálně sledované kampaně před parlamentními volbami. Tady by však asi nastal problém: koho zesměšňuje, se zdá být jasné. V čí prospěch má vyznívat (a právě to je z pohledu úředníků sledujících náklady na kampaň zásadní), by se však už určovalo hůř.