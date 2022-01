Dvě útočiště u Labe

„Kurážná česká královna, která během svého života prchala do Nymburka i do Mělníka, by 20. ledna oslavila 730. narozeniny,“ připomněla Dlouhá. A víte, kam se budoucí královna Eliška v roce 1310 potají uchýlila, když se obávala, že švagr Jindřich Korutanský, jenž se stal slabým, ale mocichtivým panovníkem, ji má v úmyslu otrávit, aby se její případný sňatek nestal překážkou pro jeho ambice? V Nymburce by vám to pověděl leckdo: útočiště jí poskytlo právě toto město. Přičemž podle tradice zachycené Zbraslavskou kronikou je detailně známo, jak se jí Nymburští ujali. Dodnes ve městě ukazují starou rybárnu u Labe před hradbami, která se prý stala jejím prvním útočištěm. Měsíc pak měla strávit v panském domě U černého orla. „Při procházce městem lze narazit na reliéf zobrazující její příjezd do města, a to na domě na rohu Palackého třídy a Komenského,“ upozornila Dlouhá. I tato secesní stavba je dnes už součástí historie.

Významný podíl Středočechů má svou pravou zemi na východě

„V době manželství s Janem Lucemburským hledala královna bezpečné útočiště v královském věnném městě Mělník,“ nabízí Dlouhá další cíl výletu. Rovněž spjatý s Eliščinými osudy – avšak o hodný kus cesty po proudu. Připomíná, že tam královna pobývala v zámku nad soutokem řek Labe a Vltavy. „Pro návštěvníky je mělnický zámek, pod nímž se ukrývají vinné sklepy, přístupný celoročně,“ podotkla Dlouhá, že ani zimní období není překážkou.

Lánská stopa architekta

Jože Plečnik byl sice světoznámý slovinský architekt, nicméně působení je nesmazatelně spjato i s českým prostředím; mimo jiné ve službách prezidentské kanceláře významně ovlivnil dnešní podobu Pražského hradu. Sto padesát let, jež 23. ledna uplynou od jeho narození, může být pozvánkou k zámku v Lánech, kde Plečnik upravoval především park a v menším rozsahu interiéry.

„Loni uplynulo sto let od doby, kdy čerstvý československý stát zámek zakoupil,“ upozornila Dlouhá na další nedávné výročí. Podotkla, že do úprav samotného zámku Plečnik zasáhl jen minimálně (například při zařizování prezidentské pracovny), avšak významně, a přitom decentně upravil okolní park. „Při jeho výzdobě použil také symboliku nově vzniklého státu. Budoval ve stylu moderního klasicismu, jeho dílo je prosté a působivé, skvěle korespondující se scenérií anglického parku,“ doplnila. S upozorněním, že lánský zámek coby letní sídlo prezidentů není pro návštěvníky běžně přístupný, avšak Plečnikem dotvořený park lze v letní sezoně navštívit několikrát týdně. Loni to bylo už ve výroční den narození T. G. Masaryka 7. března a pak od dubna do října vždy ve středu, ve čtvrtek a o víkendech plus svátky. Letošní termíny Hrad ještě nezveřejnil.

Fotograf, který měnil obor

Již na 13. leden připadlo 61. výročí úmrtí slavného českého fotografa Františka Drtikola. Tento příbramský rodák se proslavil svými portréty a akty – jež tento druh umění domácímu publiku pomáhaly objevovat. „Jeho díla obohacují sbírky nejslavnějších světových galerií a plní příbramskou Galerii Františka Drtikola. Pořádá se v ní řada výstav; ve stálé expozici jsou vystaveny krajinné kompozice, žánrové scény i portréty. Na místní hornickou historii reagují snímky zachycující horníky při práci v podzemí,“ upozornila Dlouhá. Přičemž podotkla, že Drtikolova díla se vyznačují citovou a myšlenkovou hloubkou i výtečným technickým zpracováním.

Vzdát hold svou návštěvou

Inspirovat se výročími při plánování výletů doporučuje také projektová manažerka Středočeské centrály cestovního ruchu Karolína Kratochvílová. „Vždy, když si významná výročí připomínáme, dostáváme šanci uvědomit si, kolik osobností je s naším krajem spojeno, kdo ho formoval – a vlastně se tak zasloužil o jeho současnou podobu i reputaci. Ani nezáleží na tom, jestli se jedná o osobnosti historické, nebo současné. Vzdát jim hold je možné také návštěvou míst s nimi spojených,“ míní. A jedním dechem odkazuje na web krajské turistické centrály strednicechy.cz. „Na našich stránkách nabízíme nepřeberné množství tipů na výlet,“ zdůraznila.