V úterý 20. srpna to připomněla Helena Frintová z krajského úřadu. S tím, že hlavním tahákem mezi několika novinkami připravenými pro letošní sezonu je zcela nově upravený vůz. Tlumočila tím nejen doporučení středočeského hejtmanství, ale i organizací řešících veřejnou dopravu: IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje a RoPIDu; Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy.

Cyklohráček, který až do konce října každou sobotu, neděli i ve svátek jezdí dvakrát denně z pražského hlavního nádraží Pražským Semmeringem, kolem hradu Okoř a Zákolanským údolím do Slaného, je populární jak mezi výletníky z metropole, tak i u Středočechů či návštěvníků kraje. O tom, jak si ho rodiny s dětmi oblíbily, svědčí podle středočeského radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO) fakt, že tato speciální vlaková souprava jezdí už šestým rokem. „Doufám, že se na železnici objeví i v dalších letech,“ poznamenal s tím, že tento výletní vlak vnímá jako zajímavé zpestření cestování po středních Čechách.

Zástupce ředitele IDSK pro dopravní obslužnost Tomáš Duroň doplnil, že tahle jízda nabízí nejen svezení a možnost zabavit se přímo ve vagonu pod vedením hrajvedoucích. „Po cestě můžete navštívit spoustu zajímavých míst. Díky slevovým kuponům si ve spolupráci s městem Slaný, Zooparkem Zájezd, Muzeem studené války a protivzdušné obrany v Drnově nebo Železničním muzeem Zlonice užijete spoustu zábavy,“ nabízí tipy, kam se vydat od vlaku. Někde si po vystoupení mohou rodiče s dětmi zahrát i hru s hádankami a tajenkami – jak v ulicích Slaného, tak ve Zlonicích cestou od nádraží do nedalekého železničního muzea.

Změny vlaku a ve vlaku Cyklohráček

- Ze soupravy bylo nutno vyřadit jediný motorový vůz řady 812 svého druhu zvaný Esmeralda a nahradit ho lokomotivou řady 714. Podle ředitele regionálního obchodního centra Českých drah Jakuba Goliáše si to vyžádal nedostatečný výkon Esmeraldy pro čtyřvozovou soupravu.

- Od jara přibyl Cyklohráčku nový hrací vůz, jehož výbava se postupně rozšiřovala. Nyní je již kompletní; zahrnuje hrací i vzdělávací prvky jako pro malé, tak i větší děti.

- Nový hrací vůz nabízí další molitanové balónkoviště, které doplňuje dětský bazének s balónky v růžovém voze. Děti si zde mohou zároveň kreslit na tabuli nebo si malovat obrázky ve dvou kreslicích koutcích. Tyto koutky od září nabídnou i odměny za obrázky s motivem Cyklohráčku: děti si mohou vybrat sladkost, nebo upomínkový předmět (případně to za ně rozhodnou rodiče).

- Nový vůz obsahuje i knihovničku pro malé i velké cestovatele, kde rodiče s dětmi najdou především leporela nebo povídkové knížky. Její nabídka není uzavřená: rodiče, kteří by chtěli přispět dětskými knížkami, které už doma nepotřebují, je mohou přinést přímo na palubu Cyklohráčku.



Zdroj: Integrovaná doprava Středočeského kraje