Slavnosti, koncerty či jiná představení nebo sportovní utkání, ale i trhy, které se uskuteční o víkendu, jsou zřejmě na nějaký čas posledními, jichž si Středočeši budou moci užít bez roušek. Po zpřísnění pravidel pro zakývání úst a nosu ve vnitřních prostorách nyní ve jménu boje proti šíření koronaviru, jehož výskyt strmě stoupá, přichází v kraji řada i na venkovní akce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Roušky či respirátory budou po víkendu povinné všude tam, kde se sejde přes sto lidí. Nebe nad hlavou tak přestane být poukázkou na volné dýchání. Pro celé území kraje to určuje páteční nařízení středočeské hygienické stanice, které platí od pondělka – a to až do odvolání. Stejné opatření se vztahuje i na Prahu.