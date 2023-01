Jinde se omezení neprojevují, i když počasí vlekařům mimořádně nepřeje. Alespoň na mráz, kdy bude možné zasněžovat, si zřejmě ještě musí počkat. Provozovatelé areálů důsledně dbají na aktuálnost informací na svých webových stránkách, protože si uvědomují, jak velký zájem mají právě nyní návštěvníci ověřit si, zda má smysl přijet. Má: i když je všude kolem holý terén, na upravovaných svazích si milovníci sjezdu přijdou na své.

Právě Ski Kvasejovice nedaleko města Sedlec-Prčice v příbramském okrese, místo označované také jako Panství Vítka z Prčice – Království Růže, nezastírá, že obleva přináší nemilé komplikace.

Druhý největší lyžařský areál ve Středočeském kraji připouští, že na stavu dlouhé sjezdovky se dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky podepsaly. Stále se ale na její části lyžuje: do odvolání zatím denně mezi devátou a sedmnáctou hodinou. K zakoupeným jízdenkám nyní návštěvníci dostanou hodinu zdarma.

Monínec hlásí až půl metru sněhu

Nedaleko ležící Monínec, který je ve středních Čechách areálem největším a nejznámějším, stále zůstává v provozu beze změn: lyžuje se v celé délce sjezdovky a v tradičních časech. Vrstva technického sněhu se sice tenčí, avšak stále dosahuje výšky od 30 do 50 centimetrů.

Na Monínci nabízejí jak denní lyžování v době od deváté dopolední do čtyř odpoledne, tak večerní mezi 18. a 21. hodinou. Návštěvníky sveze jak hlavní lanovka, tak horní kotva, během dne jezdí i hotelový vlek.

Ski areál Chotouň nedaleko Jílového u Prahy na Praze-západ sice během uplynulého víkendu slevil při posuzování podmínek ze stupně hodnocení „výborné“ na „velmi dobré“, avšak stále se může pochlubit dostatkem technického sněhu o výšce od 40 do 70 cm i tím, že se sjezdovku daří dobře připravit.

Areál je v provozu v běžném režimu: denně do 21 hodin, přičemž v pracovních dnech se začíná v devět dopoledne a pro soboty a neděle platí rozjezd vleků již v osm ráno (dětský areál je denně v provozu mezi devátou a devatenáctou). Navzdory nepřejícímu počasí i zde funguje vše naplno, včetně půjčovny, servisu a lyžařské školy – a samozřejmě i občerstvení.

Provozní doba je omezena

Obezřetnost při plánování lze doporučit lyžařům, které se chystají navštívit areál Šibeniční vrch v Mnichovicích na Praze-východ. Ještě v neděli 8. ledna provozovatel ohlašoval, že v tomto týdnu bude zavřeno v pondělí a pak by se mělo jezdit až do neděle, avšak v pondělí přišla změna: zavřeno bude i v úterý.

Ve středu 11. ledna a pak i ve čtvrtek jsou zváni jen objednaní návštěvníci ski-školy Vločka, a to vždy odpoledne. V pátek 13. ledna zde má být pro veřejnost otevřeno od 15 do 19 hodin (ski-škola už od poledne), následně na sobotu i neděli je ohlášena provozní doba od 10 do 17 hodin – a stejné časy platí i pro ski-školu. Bez ohledu na strávený čas by cena za vlek měla činit 250 korun.