/FOTOGALERIE/ Policie se zabývá případem údajného kupčení s volebními hlasy na slánské městské ubytovně Mexiko. Tisíc korun za hlas pro Hnutí ANO pro jednotlivce, 50 tisíc pro správce ubytovny. Podle informací Kladenského deníku minulý pátek 1. října do ubytovny přijela dvojice mužů a jejího romského správce Andreje Himala nabádala k ovlivnění výsledků parlamentních voleb.

Obyvatelé ubytovny Mexiko tvrdí, že je nikdo neuplácel. | Video: Miroslav Nýdr

Kladenský deník oslovil správce i obyvatele ubytovny, zda se informace, které zveřejnil server Romea.cz, zakládá na pravdě. "Je to skutečně tak. Minulý týden se u mě objevili dva muži, jeden Rom a jeden bílý. Nabídli mi odměnu 50 tisíc korun za to, že budu volit ANO a stejně tak, že mi dají peníze pro obyvatele ubytovny, abych je za hlasy pro ANO vyplatil. To jsem odmítl a poslal je pryč. Lidem z ubytovny jsem to raději ani neříkal. Vše jsem okamžitě nahlásil mojí vedoucí Haně Jouglové z Romodromu a ta to projednala s ředitelem Nikolou Taragošem z Romodromu. Ti mi nařídili, abych to šel nahlásit na policii, a to jsem také udělal," potvrdil správce ubytovny Mexiko.