Doslova žhavě aktuální je nyní Vánoční světlo, přibližující symboliku světla v době Vánoc. Nebyly to vždy jen svíčky. Zájemci se třeba dozvědí, co se označovalo slovem polaz: symbol slunce (či slunovratu) zavěšovaný nad stůl ve světnici; je to ostatně tradice, kterou ještě někteří znají. Prohlédnout si tuto výstavu mohou návštěvníci už pouze do čtvrtka.

Ještě v příštích týdnech bude v Roztokách možné zhlédnout další dvě z aktuálních výstav. Do 23. ledna trvá výstava Jiří Suchý objektivem českých fotografů, připravená k 90. narozeninám všestranného a plodného tvůrce. Představuje nejen uměleckou dráhu známého hudebníka, divadelníka, textaře a grafika, ale umožňuje nahlédnout i do jeho soukromí; včetně dětství.

Do 20. února pak bude možné navštívit výstavu Vítej mezi námi, děťátko. Představení unikátní sbírky Miloslavy Šormové doplněné kousky z depozitářů muzea nabízí jedinečný pohled na kojeneckou módu první poloviny 20. století.

Do konce roku má muzeum v Roztokách otevřeno po všechny dny kromě Silvestra.