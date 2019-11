Jiné to nebude ani letos: 25metrový smrk ztepilý, pokácený v neděli dopoledne na soukromé zahradě v Semilech v Libereckém kraji a zkrácený na 22 metrů, bude po odpoledním naložení na transportní návěs tažený americkým truckem v neděli vpodvečer vypraven na Nymbursko.

Mělo by se tak tak stát kolem 16. hodiny, informovala mluvčí pořadatelů vánočních trhů v Praze, společnosti Taiko, Hana Tietze. Mimochodem – Milovice, kde bude přestávka, zmiňuje jako „okraj hlavního města“. Převážná část středočeské části transportu je plánována po dálnici D10.

V milovickém areálu přepravní společnosti Švestka, kam by měl dorazit kolem 19. hodiny, zůstane smrk pro Prahu do pondělních nočních hodin. Zhruba hodinu před půlnocí se vydá na svou cestu do hlavního města. Ještě v noci na úterý má být postaven na Staroměstském náměstí. S prvním rozsvícením se počítá v sobotu 30. listopadu 2019 v 16.30 hodin. Po skončení vánočních trhů pak větve poputují do pražské zoo jako pochoutka pro zvířata – a dřevo znovu projede Středočeským krajem. Tentokrát cestou do Brna, kde z něj tamější truhláři vyrobí stoly (a nejméně polovinu výtěžku z jejich prodeje dílna věnuje na výsadbu nových vzrostlých stromů).

V souvislosti s převáženým stromem Tietze připomněla nejen to, že kácení, pro něž a následné opracování vystřídal pět pil, tradičně zajistil Středočech: několikanásobný mistr republiky v dřevorubeckých soutěžích (a také pořadatel takovýchto soutěží a vicemistr Evropy v hodu oboustrannou sekerou) Jiří Vorlíček, který na zámku v Ratajích nad Sázavou představuje svou sbírku motorových pil a také již tradičně organizuje Ratajské dřevosochání.

Významná je i další souvislost. Majitelka Soňa Jarolímková Římková (již na nápad přihlásit smrk do soutěže o vánoční strom pro Prahu přivedly její děti, když se dozvěděly, že kvůli své výšce bude muset být pokácen) se tradiční desetitisícovou odměnu rozhodla věnovat své bývalé kolegyni Lence Berkové. Ta – bohužel – také často cestuje do Prahy: s dcerou Lucinkou opakovaně a dlouhodobě pobývá na hematoonkologickém oddělení dětské kliniky nemocnice v Motole. „V současné době je Lucinka na transplantační jednotce – a alespoň takto bychom chtěli rodinu paní Berkové podpořit,“ řekla dárkyně. Když je to tak, zástupci společnosti Taiko na místě rozhodli: vyplácenou částku letos zdvojnásobí.

Cesta vánočního stromu ze Semil do Prahy

Smrk odveze klasický americký truck s tahačem Kenworth – váha celé soupravy je čtyřicet tun a celková délka 29 metrů, výška 4,8 metru a šířka 5,5 metru



Trasa stromu a orientační harmonogram přepravy:

neděle 24. listopadu: Semily II/292 – II/292 (Proseč – Pelechov – Železný Brod) – nájezd I/10 – I/10 (Železný Brod – Lišný – Malá Skála – Turnov) – nájezd I/35 (Turnov) – I/35 – nájezd D10 – D10 – D10 exit 27 – II/272 – Milovice (tam strom zůstane cca do pondělní 23. hodiny)

pondělí 25. listopadu: Milovice – II/272 – nájezd D10 exit 27 – D10 – Praha (Novopacká – Kbelská – Cínovecká – Liberecká – V Holešovičkách – most Barikádníků – Argentinská – Za Viaduktem – nábřeží Kapitána Jaroše – Čechův most – Pařížská – Staroměstské náměstí)

Celá cesta je naplánovaná v souladu s povolením ministerstva dopravy, nicméně časy se mohou posouvat v závislosti na aktuálních podmínkách



Cestu vánočního stromu pro Prahu je možné mapovat prostřednictvím internetové adresy sledujstromek.cz

Zdroj: vedoucí přepravy stromu Martin Švestka ze společnosti Pavel Švestka, s. r. o.; Taiko