Velmi vysoké, tedy nad 34 stupňů, mohou být teploty ve zbytku kraje: v rámci ORP Benešov, Čáslav, Dobříš, Hořovice, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Sedlčany, Vlašim a Votice. Tyto výstrahy se týkají doby od nedělního poledne až do 22. hodiny.

Z chleba se stává luxus. Drahota už přímo ohrožuje existenci některých pekáren

Vedro k zalknutí však může lidi, zvířata i stroje a přístroje potrápit už v dopoledních hodinách. Pro ně se varování před možnými teplotami nad 34 stupňů vztahuje ORP Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mělník, Neratovice, Rakovník, Říčany, Slaný a Prahu – tedy právě na ty oblasti, kde pak odpoledne může přijít skutečně extrémní pařák. Také zbytek kraje se však příliš neochladí: pro něj pro dopoledne platí upozornění na teploty, které už mohou překračovat 31 stupňů.

Základní doporučení pro občany zní: v horku omezit tělesnou zátěž prací i sportovními aktivitami, v poledních i následujících hodinách se vyhnout pobytu na přímém slunci – a především dostatečně pít (čímž se rozumí konzumace nealkoholických nápojů bez přidaných sladidel). Zásadní je i další doporučení Českého hydrometeorologického ústavu: „Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.

Tady je Hlubučkovo: Do Lysolají přitáhl spoustu peněz, říkají místní

“Speciální doporučení se vztahují na některé profese – například zemědělce (dbát na stav techniky a její očištění od prachu, stejně jako pamatovat na speciální protipožární opatření) nebo železničáře (v důsledku tepelné roztažnosti hrozí lomy kolejnic). Veřejnosti se týká zejména omezení zacházení s otevřeným ohněm, a to včetně kouření v přírodě, což ve středních Čechách pro aktuální počasí výslovně zakazuje nařízení hejtmanky. To určuje i další zákazy – třeba vjezd motorových vozidel na lesní i polní cesty (s výjimkou techniky určené k obdělávání pozemků), ale i zastavení na místech, kde by spodní část vozidla mohla být v kontaktu se suchou trávou nebo jiným snadno vznětlivým materiálem.

V pondělí přijde studená fronta

Nynější velmi horké a suché počasí s vysokým rizikem požárů v přírodním prostředí by podle očekávání měl v pondělí ukončit přechod studené fronty od severozápadu – přičemž v úterý by se pak teploměry mohly krčit jen někde nad dvacítkou. Zřejmě však ne na dlouho – a brzy se teploty vrátí někam k úrovni třiceti stupňů. To je pro druhou polovinu června teplota sice vyšší, nicméně nijak mimořádná: takové počasí podle dlouhodobějších statistik přichází zhruba třikrát čtyřikrát za desetiletí. Studená fronta však může přinést bouřky, které by v některých oblastech mohly být i velmi intenzivní: s nárazy vichru a kroupami. Předvídat s větším předstihem, kde nejspíš udeří, je však prakticky nemožné.