Platných karantén vydaných přímo hygieniky je ve Středočeském kraji aktuálně 57; o karanténních opatřeních však rozhodují také praktičtí lékaři. Na 994 se prozatím vyšplhal počet lidí v kraji, jež hygienici poslali na odběr vzorků k laboratorním testům.

Samotné odběry nadále zajišťují náběrové sestry z oblastních nemocnic, které pět sanitek krajské záchranky vozí přímo za pacienty domů. Rozjel se však také provoz čtyř odběrových center zřizovaných oblastními nemocnicemi: v Benešově, Kladně, Kolíně a Mladé Boleslavi. Další se chystá v Příbrami, kde má být zprovozněno v pondělí 23. března.

Kolem jejich umístění v centrech měst se objevily námitky spojené se strachem, že jejich existence by mohla přispět k dalšímu šíření nákazy. Obavy však odmítá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO): bezpečnostní opatření jsou podle ní dostatečná na to, aby se jejich návštěvníci nedostali do kontaktu s lidmi v okolí – a také se netvoří velké fronty, příchozí udržují rozestupy a na dění v okolí dohlížejí strážníci.

Umístit odběrové centrum někde „v lesích“ by podle Jermanové nemělo smysl, protože ne každý by měl možnost dojet si tam autem. Třeba její někdejší náměstek Martin Kupka (ODS), který měl v radě kraje na starost oblast zdravotnictví a nyní je jedním z nejhlasitějších mluvčích opozice, však míní, že odběrová místa by měla vypadat jinak.

„Navrhujeme, aby se i ve Středočeském kraji přizpůsobila na odběry z automobilů, jak to funguje například v Brně nebo Ostravě,“ předložil představu klubu zastupitelů ODS. „Forma drive-thru představuje menší riziko,“ je Kupka přesvědčen.

Hejtmanka Jermanová také uvedla, že z dodávky takzvaných rychlotestů, která v noci na středu dorazila z Číny, dostal kraj již během středy 12 tisíc kusů. Okamžitě jimi podělil všech pět oblastních nemocnic: 2400 do každé. Včetně příbramské, kde se odběrové místo teprve připravuje.

Podle nejnovějších statistik počtu osob s potvrzenou nákazou, které ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo před čtvrteční jedenáctou hodinou, zůstává Středočeský kraj s 56 pacienty na druhé příčce celorepublikového srovnání. Nejvíce případů má Praha, a to 198. Za středními Čechami následují kraje Olomoucký (54), Moravskoslezský (51), Jihomoravský (45) a Zlínský (40).

Celorepublikově ministerstvo eviduje 572 lidí s prokázanou nákazou Covid-19; tři z nich se již vyléčili. Testů indikovaných hygieniky již bylo provedeno 9402.