Od 1. ledna 2020 začne platit úplný zákaz fotografování v památkách spravovaných Římskokatolickou církví Kutná Hora - Sedlec. Lidé si tak selfie z kostnice či katedrály Nanebevzetí Panny Marie už nepořídí. Ačkoliv v některých památkách v kraji už plošný zákaz fotografování platí, sedlecká farnost hraje v jedné věci prim.

Fotografie ze sedlecké kostnice umístěná na facebookovém profilu, který oslavuje nekromancii a smrt. | Foto: FB NecrosHorns

K opatření nepřistoupila z bezpečnostních důvodů jako ostatní objekty, ale rozhodla se k tomuto kroku přistoupit především z důvodu piety v obou památkách. A to i přesto, že rozsáhlou opravu kostnice, která postupně probíhá už několik let, financuje z vlastních zdrojů a na příjmech ze vstupného je tak defacto závislá. Celkově už farnost do opravy kostnice investovala 45 milionů korun, jen loni to bylo téměř 10 milionů korun.